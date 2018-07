Facebook eliminó 30 cuentas que desinformaban sobre política de EE.UU.

(POLÍTICA PARA MI).- La red social Facebook anunció este martes que identificó y eliminó decenas de cuentas sospechosas que participaban en un “comportamiento no coordinado y falso”, en gran parte diseñado a influir en las elecciones de medio término de noviembre próximo.

Facebook dijo que no podía vincular la actividad a Rusia, que interferió en su plataforma durante las elecciones presidenciales de 2016, pero dijo que tres docenas de perfiles compartían un patrón de comportamiento similar a la de la anterior campaña de desinformación rusa.

La empresa descubrió la actividad diseñada a aumentar las tensiones en torno a temas divisivos, como el aumento de la supremacía blanca y la agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE).

En reuniones informativas en el Congreso, la red social reveló que las más de 30 páginas defienden posturas políticas de Estados Unidos.

Una página promovió una marcha “No Unite the Right 2“, una demostración en contra a un evento planeado de “Unite the Right” que coincidía con el primer aniversario de la marcha neonazi y de supremacía blanca en Charlottesville, Virginia que degeneró en violencia y causó la muerte de una mujer.

ABOLIR EL ICE

También hubo un esfuerzo por amplificar el mensaje “Abolir el ICE” impulsado por sectores liberales a raíz de la separación de las familias migrantes en la frontera debido a la política de “cero tolerancia” del gobierno de Donald Trump.

Facebook dijo que no sabe con certeza quién estaba detrás de la red, pero dice que ha “encontrado pruebas de algunas conexiones entre estas cuentas” y las que fueron ejecutadas por trols rusos en el período previo a la elección presidencial de 2016.

La compañía también dijo que había informado sobre la red a la policía y al Congreso.

Facebook dijo que la página “Resistentes“, que organizó el evento “No Unite the Right 2”, reclutó activistas reales que “involuntariamente ayudaron a generar interés en “el evento”, y publicó información sobre transporte, materiales y ubicaciones para que la gente pudiera acceder a las protestas”.

La red social aseguró que cerró el evento y contactó a sus administradores para informarles de la situación.

Nathaniel Gleicher, jefe de política de ciberseguridad en Facebook, dijo en un post que la compañía todavía estaba investigando de dónde se corrían las páginas, pero que, “algunas de las actividades son consistentes con lo que vimos del IRA antes y después de las elecciones de 2016”.

El IRA es la Agencia de Investigación de Internet, un grupo de troles vinculado al Kremlin que ha sido acusado por la oficina del Fiscal Especial Robert Mueller por cargos relacionados con una supuesta conspiración para defraudar a EE.UU.

“No tenemos suficiente evidencia técnica para afirmar definitivamente quién está detrás de esto”, agregó Gleicher.