Operación “ICE watch” suma 650 arrestos por ICE en Nueva York

Del 15 al 20 de julio diferentes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, dejó 65 arrestos en Long Island, informaron las autoridades federales mediante un comunicado dado a conocer a los medios de comunicación, estos se suman a cientos que han realizado en los últimos meses.

La operación denominada “ICE Watch” ha dejado ya 650 arrestos desde que los agentes realizaran actividades más agresivas para capturar a personas sin documentos legales, orden dada a conocer por la administración del presidente Donald Trump en enero de 2017.

IDP y el Centro de Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), ha investigado por cinco años la forma de actuar de ICE, llegando a la conclusión de que existe diferencia en las estrategias de captura tanto del final de la administración de Barack Obama e inicio de Donald Trump.

“El uso de la fuerza, vigilancia, arrestos en los juzgados, artimañas, entradas sin orden judicial en los hogares y arrestos colaterales son parte de las estrategias más endurecidas por parte de la administración actual, mientras ICE utilizó tácticas similares bajo el presidente Obama, pero menos intensas“, agrega el reporte de IDP.

Thomas R. Decker, director de la Oficina de Campo ERO en Nueva York, dijo a los medios de comunicación que “de los 65 capturados en julio de 2018 en Long Island, Nueva York, 64 tenían cuentas pendientes con la justicia, entre ellos cargos penales pendientes”.

Aumento de arrestos

En los tribunales, IDP afirma que las capturas aumentaron de 11 en 2016 a 144 en 2017, cifra que se ha triplicado en 2018, señala el informe del Centro de Derechos Constitucionales, hablando en porcentajes, según el estudio los arrestos han aumentado en un 61 por ciento solamente en 2018.

NBC publicó que una mujer fue detenida en un tribunal, pese a ser residente legal desde que era recién nacida, pero ya como adulta tiene una condena penal previa que es una ofensa que abre la puerta a una deportación, y efectivamente agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la esperaba antes de que le dieran oportunidad a defenderse pese a que no conoce otro país más que Estados Unidos.

Otro detalle que narra IDP es que las personas que no tienen que ver en ningún delito no quieren colaborar con agentes de ICE por lo que les enviaron un mensaje de llamar al 911 ante cualquier emergencia, pues los oficiales locales no trabajan de la mano con agentes de ICE.

