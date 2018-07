463 padres migrantes habrían sido deportados sin sus hijos

(POLÍTICA PARA MI).- Cientos de padres que fueron separados de sus hijos en la frontera habrían sido deportados a sus países de origen por las autoridades migratorias antes de ser reunificados con sus familias.

En un informe sobre las reunificaciones familiares presentado este lunes ante una corte de San Diego, el gobierno dijo que 463 padres de niños separados de cinco años en adelante ya no están en Estados Unidos.

A pesar de que el gobierno dice que el número está “bajo revisión”, implica que posiblemente muchos padres fueron deportados sin sus niños.

Apenas 364 niños inmigrantes han sido reunificados con sus padres

La ausencia de los 463 padres podría impedir los esfuerzos del gobierno para reunificar a todas las familias separadas este jueves 26 de julio, que fue el plazo para hacerlo que ordenó el juez federal Dana Sabraw.

El informe no indicaba por qué los 463 padres habían abandonado el país, pero funcionarios del gobierno reconocieron previamente que habían sido deportados sin sus hijos.

LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Hasta el lunes, 879 padres se habían reunido con sus hijos, de los 2,500 que fueron separados en la frontera debido a la política de “cero tolerancia” que lanzó el gobierno del presidente Donald Trump.

Otros 538 han sido despejados y esperan el transporte, aseguró el gobierno.

70 bebés inmigrantes convocados a las cortes por gobierno de Trump

Muchos han estado retenidos en centros de detención de migrantes y dispersos por todo el país, incluso después de que el presidente firmara una orden ejecutiva en junio destinada a detener las separaciones.

El juez Sabraw ordenó al gobierno federal reunificar familias el mes pasado como parte de una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles (UCLA), y dio a la administración una fecha límite del 10 de julio para reunificar padres con sus hijos menores de 5 años y un plazo hasta el 26 de julio para niños mayores.

El juez también emitió una suspensión temporal a las deportaciones de las familias reunificadas.

LOS QUE NO SON ELEGIBLES

El gobierno también dijo que 917 padres no eran elegibles para reunirse o que aún no se sabe si reúnen los requisitos para poder recibir a sus hijos.

“¿Cómo podemos avanzar en un caso si no conocemos los deseos de los padres?”

Esa cifra incluye a los que ya no se encuentran en el país, así como a los que se consideran inadecuados debido a condenas penales o por otros motivos.

“Si este número resulta ser tan grande como sugiere el informe, esto va a ser un gran problema para nosotros”, dijo Stephen Kang, un abogado de ACLU, al diario The Washington Post.

“Tenemos muchas preguntas”, agregó.

Otros grupos que también defienden los derechos de los inmigrantes expresaron su alarma sobre el número de padres deportados sin sus hijos.

Eso, alertaron, puede crear problemas con los casos de inmigración de los niños.

“¿Cómo podemos avanzar en un caso si no conocemos los deseos de los padres?”, Dijo Megan McKenna, portavoz de Kids in Need of Defense, a la agencia de noticias Reuters a principios de este mes.