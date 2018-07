¿Qué hablaron en privado Trump Y Putin?

A casi una semana de la polémica cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, la Casa Blanca enfrenta fuertes presiones para revelar lo que discutieron los mandatarios en su encuentro privado.

Jorge Silva, analista demócrata dijo a Perspectiva Nacional que es importante saber qué ocurrió en esa reunión donde hubo acceso a los traductores, pero no a los jefes militares.

LEE: Trump supo desde 2017 del rol de Putin en ataque ruso a elecciones

“Hay que ver por qué el gobierno de Rusia está diciendo que hubo acuerdos a los que se llegaron”, dijo Silva en su entrevista con Tsitsiki Félix.

Durante el programa también se habló de la reticencia del ejecutivo estadounidense a reconocer que los rusos intervinieron en las elecciones del 2016.

Alfonso Aguilar, analista republicano explicó que el presidente Donald Trump cree que reconocer la injerencia es una forma de subestimar la legitimidad de su presidencia.

LEE: Trump pidió a Rusia hackear a Clinton en 2016, y ellos lo hicieron

“Él ya es Presidente, ganó las elecciones, que acepte lo que le dicen las agencias de inteligencia de Estados Unidos y ya; pero me parece un poquito impresionante a estas alturas, cuando sus propios oficiales de inteligencia le están diciendo que evidentemente intervinieron los rusos en las elecciones, que él lo siga negando o no negando. Ya no sabemos cuál es su postura, un día dice que sí, otro día dice que no”, agregó Aguilar a politicaparami.com

Aguilar expresó que aunque esto es bochornoso, tampoco es como para decir que esto se eleva a un acto de traición.

LEE: Rusia ayudó a Trump ganar las elecciones, dice exjefe de inteligencia

Otra de las noticias que generó tremendas críticas fue el anuncio de que el presidente Donald Trump pidió a su consejero de Seguridad Nacional , John Bolton, que invite a Washington al mandatario ruso este otoño.