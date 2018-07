Trump elogia a Theresa May después de destruirla en una entrevista

(POLÍTICA PARA MI).- En su visita de cuatro días en el Reino Unido, el presidente Donald Trump se vio en la obligación de reparar con elogios hacia Theresa May el daño que causaron sus críticas a la primer ministro por la forma en que ella está manejando el Brexit.

Trump dijo que May es una extraordinaria líder y muy profesional y que las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido son de “un más alto nivel especial”.

Durante una rueda de prensa en Londres junto a May, el mandatario estadounidense dijo que se disculpó ante la líder británica por la publicación de una entrevista que concedió al diario The Sun.

En la entrevista, Trump acusó a May de destrozar a Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que de paso habría matado cualquier oportunidad de un acuerdo comercial con EE.UU.

Pero cuando se encontró frente a May, Trump dijo que The Sun no publicó la entrevista en su totalidad.

“Dije cosas muy buenas sobre ella. No pensé que lo pusieran, pero está bien. No lo pusieron en el título, me gustaría que lo pusieran en el título… esa es una de esas cosas. Y ella es una profesional total porque cuando la vi esta mañana, dije: quiero disculparme porque dije cosas tan buenas sobre ti. Ella dijo, no te preocupes, es solo la prensa. Pensé que fue muy profesional”, exclamó el mandatario.

“La relación entre nuestras dos naciones es indispensable para la causa de la libertad, la justicia y la paz“, agregó el presidente durante la conferencia de prensa.

LA INCREÍBLE OPORTUNIDAD DEL BREXIT

Al hablar junto a la primer ministro, Trump dijo que Brexit era una “oportunidad increíble” y que “lo que sea” que haga el Reino Unido después de dejar la UE estará “OK conmigo”.

Por su parte, May dijo que había discutido planes para un acuerdo comercial “ambicioso” con Trump.

Miles de personas salieron a las calles del centro de Londres este viernes para protestar por la visita del mandatario estadounidense, quien en la tarde se reunirá con la reina Isabel en el castillo de Windsor.

Un gran globo que retrata al presidente como un bebé, ha estado flotando sobre la Plaza del Parlamento como parte de las manifestaciones. Otras protestas se llevarán a cabo en todo el Reino Unido el viernes y el sábado.