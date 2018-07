Centros comerciales dan información de placas de autos a ICE

Centros comerciales de California han brindado información sobre las placas de autos a una red ligada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de acuerdo a un reporte presentado por la Electronic Frontier Foundation (EFF).

A través de esta información, ICE puede rastrear, prácticamente en tiempo real, las placas de los coches que visitan el recinto y que ellos sospechan que son de indocumentados.

El reporte, informa The Verge, se enfoca en la empresa de bienes raíces Irvine Company, la cual opera en una serie de centros comerciales al aire libre en el sureste de Los Ángeles.

De acuerdo al apartado de información en la página web del sitio, Irvine Company es un cliente de Vigilant Solutions, desde 2016, una empresa privada de vigilancia que vende equipo e información a agencias gubernamentales.

Irvine Company tiene cerca de 50 centros comerciales en todo California, con ubicaciones en Irvine, La Jolla, Newport Beach, Redwood City, San Jose, Santa Clara y Sunnyvale.

La compañía, en un inicio, no establecía en cuáles centros comerciales operaba la tecnología de reconocimiento de placas, solo que era “una o más” ubicaciones. En un nuevo reporte del EFF, se estableció que eran 3 centros comerciales pero no se revelaron cuáles.

Irvine Company aseguró que “la información solo es revelada a instancias locales de cumplimiento de la ley”, por contrato, a lo que la EFF respondió pidiendo pruebas y nombres de dichas instancias.

El reconocimiento automático de placas es una forma de vigilancia en la que cámaras capturan imágenes de las placas de los autos, lo transforman en texto, determinan fecha, hora y ubicación a través de un GPS. Esta información va a una base de datos que facilita el seguimiento y patrones de movimiento de un vehículo, como lugares que visita. Agregando a una placa específica a una lista especial, se puede vigilar casi en tiempo real dónde está.

Es decir, el gobierno o en este caso, ICE, podría saber qué lugares visita una persona que haya entrado a una lista de inmigrantes indocumentados gracias a este sistema de vigilancia. Con esto, puede saber su lugar de trabajo, residencia, y más información delicada.

EFF reporta que la vigilancia en centros comerciales logró darse a conocer gracias a una ley exclusiva de California que obliga a las compañías que utilicen esta tecnología, sea pública o privada, a que revelen dónde operan y otras políticas.

Esto quiere decir que centros comerciales en otros estados de la nación podrían estar cometiendo el mismo acto, sin que sea conocimiento de la comunidad.

ICE firmó un contrato con Vigilant Solutions en diciembre de 2017 para poder entrar a la base de datos de placas de autos. ICE, por consiguiente, podría haber espiado a clientes de centros comerciales para seguirlos hasta sus casas o lugares de trabajo.

Los tratos entre ICE y Vigilant Solutions han sido el foco de varias protestas debido a la política migratoria de la actual administración. Tanto las ciudades de Alameda como San Pablo han tomado medidas en contra, rechazando contratos y limitando sus alcances, respectivamente.

La EFF concluye su reporte haciendo un llamado a Irvine Company a eliminar su sistema de reconocimiento de placas de manera inmediata, ya que no solo pone en riesgo a inmigrantes, sino que invade la privacidad de clientes, facilitando información sensible a terceros, no solamente instancias gubernamentales, sino empresas privadas.