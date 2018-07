Algunos niños inmigrantes no reconocen a sus padres al ser reunificados

Madres inmigrantes que habían sido separadas de sus hijos contaron cómo los niños lloraban rechazándolas después de que fueron reunificadas con sus hijos.

“No me reconoció”, dijo al diario The New York Times Mirce Alba López, de 31 años, sobre Ederson, su hijo de 3.

“Mi alegría se volvió tristeza”, agregó la inmigrante.

Lo mismo le ocurrió an Milka Pablo, de 35, y Darly, de 3.

La niña gritó e intentó liberarse del abrazo de su madre, recuenta The New York Times.

“Quiero a la miss, quiero a la miss“, gritó Darly, en referencia a la trabajadora social del centro de detención en el que vivió desde que fueron separadas por agentes federales en la frontera con México.

TRÁGICAS CONSECUENCIAS

Estas son algunas de las trágicas consecuencias de la política de “cero tolerancia” del gobierno del presidente Donald Trump que provocó la separación de las familias migrantes en la frontera.

Esa política instruía a los agentes fronterizos a detener y acusar de delitos criminales a los inmigrantes atrapados cruzando a Estados Unidos sin los debidos papeles migratorios.

Muchos de los inmigrantes detenidos escapaban de la violencia en sus países y buscaban asilo en EE.UU., aseguran grupos de defensa de los inmigrantes.

La reunión de padres con niños es en acato a una orden de un juez federal en California.

En respeto a la orden, el gobierno de Trump liberará a cientos de familias con grilletes electrónicos, con lo que regresa a la política de “capturar y liberar” que el mandatario había prometido eliminar el año pasado.

FAMILIAS LIBERADAS

Frente a las órdenes judiciales que restringen las detenciones migratorias, los funcionarios federales dijeron que no pueden mantener retenidas a todas las familias arrestadas.

La administración de Trump también afirmó que en lo adelante dejará de exigir a los agentes fronterizos que formulen cargos penales inmediatos contra los inmigrantes que entran a EE.UU. sin papeles y acompañados de menores.

“Los padres de niños menores de 5 serán reunidos con ellos y después serán liberados y registrados en un programa de detención alternativa”, dijo a The New York Times Matthew Albence, director asociado de la agencia de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Albence añadió que eso significa que a los inmigrantes se les pondrán grilletes electrónicos “y serán liberados en las comunidades”.