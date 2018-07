Sólo 38 niños inmigrantes serán liberados al vencer plazo para gobierno

(POLÍTICA PARA MI).- Se espera que docenas de niños inmigrantes menores de 5 años sean liberados de la custodia del gobierno de Donald Trump este martes, día en que se vence el plazo establecido por un juez federal para que sean reunificados con sus padres.

Cuatro niños de 102 identificados para la fecha límite ya han sido reunificados con sus padres, y se espera que otros 34 también lo hagan, de acuerdo con un documento presentado por el gobierno ante un tribunal de San Diego este martes.

Pero el grupo de al menos 38 niños no llega ni siquiera a la mitad de los más de 100 menores de cinco años que fueron separados de sus padres en la frontera bajo la política de “cero tolerancia” del gobierno.

Niño de 1 año comparece ante corte de inmigración

El lunes, la administración de Trump reconoció que no cumpliría con el plazo del martes establecido por una jueza federal de San Diego para reunir a los niños con sus familias.

Por su parte, el presidente Trump ofreció este martes una irónica solución a la fecha límite incumplida: “Díganle a la gente que no venga ilegalmente a nuestro país”.

“Esa es la solución. No vengas ilegalmente a nuestro país. Ven como lo hacen otras personas. Ven legalmente”, exclamó el mandatario antes de partir de la Casa Blanca hacia Europa.

LUGARES SECRETOS

Los padres en la custodia de la agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas (USCIS), “en su mayoría” están siendo llevados a lugares cercanos a sus hijos y las familias serán liberadas, dijo la abogada del Departamento de Justicia (DOJ), Sarah Fabian.

La abogada aseguró que las ubicaciones no serían reveladas públicamente, pero los niños han sido enviados a refugios en todo el país.

Ordenan al gobierno de EEUU entregar lista de niños migrantes separados

Más allá de los 38 que serían reunidos el martes, otros 16 niños se reunirían “poco después”, según el documento del DOJ, tan pronto como se confirme que son elegibles, y otros ocho se marcaron para dar seguimiento con respecto a la seguridad y la idoneidad del padre

Doce más niños tienen padres que aún no pueden ser localizados.

Hay 27 niños que el gobierno ha determinado que no son elegibles para la reunificación, ya sea porque el adulto no es elegible debido a antecedentes penales o no es realmente el padre, o porque los padres presentan un peligro para el niño o tienen una enfermedad contagiosa.

A fines del mes pasado, la jueza de distrito de San Diego, Dana Sabraw, estableció un plazo de 14 días para reunir a los niños menores de 5 años con sus padres y 30 días para los niños mayores.

El plazo de 30 días finaliza el 26 de julio.

CÍNICOS Y DUDOSOS

El plazo de este martes se vence en momentos cruciales. Otra jueza federal rechazó rotundamente a última hora del lunes el intento del gobierno de reescribir las reglas para detener a las familias con el propósito de retenerlas indefinidamente, calificando la solicitud de “cínica” y “totalmente sin mérito”.

Decreto de Trump no reúne a familias que ya fueron separadas

La jueza Dolly Gee desestimó como “dudosos” y “poco convincentes” los argumentos del DOJ que buscaba poder detener a largo plazo a los niños inmigrantes indocumentados.

Los niños que debieron ser reunificados este martes son todos menores de 5 años y han estado en poder del gobierno durante semanas o meses después de haber sido separados de sus padres en la frontera.