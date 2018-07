Mujeres embarazadas detenidas por ICE abortan sin atención médica

(POLÍTICA PARA MI).- Mujeres inmigrantes embarazadas que son detenidas en la frontera con frecuencia son esposadas alrededor de sus estómagos mientras son transportadas entre instalaciones de la agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas, (ICE).

Sólo 38 niños inmigrantes serán liberados al vencer plazo para gobierno

Todavía peor, las inmigrantes no reciben el cuidado médico adecuado y son ignoradas mientras es obvio que están abortando, según una investigación realizada por el medio noticioso BuzzFeed.

Una nueva directiva de ICE establece que las mujeres en su tercer trimestre de embarazo no deben permanecer en detención y que la agencia es responsable de “garantizar que las detenidas embarazadas reciban atención médica adecuada, incluida la realización de transferencias a instalaciones que puedan proporcionar el tratamiento médico adecuado”.

Sin embargo, BuzzFeed encontró evidencias de que esa directiva no se está llevando a cabo, y que en cambio las inmigrantes han sido maltratadas física y psicológicamente.

Varias mujeres declararon durante entrevistas y declaraciones juradas que sus carceleros han estado poco dispuestos o incapaces de responder a emergencias médicas.

INCIDENTE DE ABUSO FÍSICO

Las inmigrantes también describieron un incidente de abuso físico por parte de oficiales de la agencia de Control de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP) que sabían que estaban tratando con una mujer embarazada.

Esas descripciones fueron respaldadas por entrevistas con cinco trabajadores de asistencia legal, cuatro trabajadores médicos y dos defensores que trabajan con detenidos de ICE, aclaró BuzzFeed.

ICE mantendrá detenidas a las mujeres embarazadas

Los incidentes no se limitaron a un solo centro de detención. Tres trabajadores médicos y cinco asistentes legales que hablaron con BuzzFeed News dijeron que habían visto, y algunos habían documentado, casos de mujeres embarazadas que no obtenían ni recibían atención médica en más de seis centros de detención diferentes en California, Texas, Nuevo México, y Arizona.

Mujeres embarazadas en el centro de detención familiar Karnes en Texas denunciaron que el personal de ICE les prometió para llevarlas ante profesionales médicos fuera del sitio, pero nunca lo hicieron, aseguró Manoj Govindaiah, director de servicios de detención familiar del Centro de Refugiados e Inmigrantes para Educación y Servicios Legales (RAICES).

Una mujer en una clínica en McAllen, Texas, en su octavo mes de embarazo, cayó directamente sobre su vientre, y aún así no fue llevada a un hospital, contaron Sera Bonds, fundadora y directora ejecutiva de Circle of Health International, y Leah Little, directora de operaciones del grupo.

Ambas aseguraron que las inmigrantes embarazadas a menudo dicen que no recibieron atención médica mientras estaban detenidas.