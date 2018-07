Trump nomina a Brett Kavanaugh como el próximo juez de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump anunció este lunes al juez Brett Kavanaugh como nominado a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, para reemplazar a Anthony Kennedy, quien recientemente anunció su retiro.

Trump eligió a un juez con tendencia conservadora, marcando el inicio de una confrontación entre la nominación y la bancada demócrata para confirmarlo como juez de la Suprema Corte.

Kavanaugh, de 53 años, ha sido juez de la corte federal de apelaciones para el Circuito de DC y graduado de la escuela de leyes de Yale que había servido previamente en las administraciones de George Bush y George W. Bush. .

“Lo que importa no son los puntos de vista políticos de un juez, sino si pueden dejar de lado esos puntos de vista para hacer lo que la ley y la Constitución exigen. Me complace decir que he encontrado sin dudas a esa persona”, dijo Trump al anunciar la nominación de Kavanaugh en la Casa Blanca.

El presidente Trump llamó a Kavanaugh una de las mentes legales más agudas de nuestro tiempo y mencionó que es considerado un “juez de jueces entre sus colegas”.

Kavanaugh comenzará a reunirse con senadores del congreso a partir de este martes y entre los temas de mayor controversia que enfrentará será la legalización del aborto, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo, temas ante los cuales ya se ha pronunciado en contra.

El nominado también ha sugerido que los presidentes puedan estar protegidos de casos criminales y civiles en su contra hasta que dejen el puesto; un tema que podría ser crucial teniendo en cuenta que Trump enfrenta una investigación federal por el fiscal especial Robert Muller.

Pero ajeno a la nominación, algunos demócratas han señalando que sin importar cual haya sido la elección del presidente Trump, votarían “No” a la hora de la ratificación del congreso.

El senador Bob Casey ha sido el último legislador demócrata en expresar este lunes que el proceso que el presidente ha realizado para elegir a su candidato era “corrupto” porque eligió el nombre de una lista escrita con la ayuda de la fundación conservadora Heritage y Federalist Society.