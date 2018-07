Niño de 1 año comparece ante corte de inmigración

(POLÍTICA PARA MI).- Un niño de apenas un año de edad se vio obligado a comparecer ante una corte de inmigración para defender su caso tras haber sido separado de sus padres en la frontera.

El niño hondureño llamado Johan permaneció en silencio y calma durante la mayor parte de la audiencia, pero lloró en forma histérica cuando una empleada lo entregó a otra persona para que le pusiera en orden la pañalera.

El menor de edad jugaba con una pelota y pedía agua ocasionalmente mientras esperaba su turno ante el juez, según narró la agencia de noticias Prensa Asociada (AP).

Ordenan al gobierno de EEUU entregar lista de niños migrantes separados

Pero al final de la jornada, Johan recibió una orden de “salida voluntaria” que le permitirá al gobierno enviarlo por avión a Honduras para reunirse con su familia.

El niño está en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y es uno de los cientos de niños que fueron arrancados de sus padres inmigrantes en las últimas semanas como consecuencia de la política de “Cero Tolerancia” del gobierno de Donald Trump.

NIÑOS SIN DERECHOS

Los niños deben comparecer ante un juez de inmigración sin importar su temprana edad y seguir los procedimientos de deportación mientras están separados de sus padres.

Los menores no tienen el derecho a tener un abogado asignado por la corte y 90% son regresados a su país de origen sin la intervención de un defensor, según la agrupación Niños en Necesiad de Denfensa (Kids in Need of Defense), que les provee representación jurídica.

Decreto de Trump no reúne a familias que ya fueron separadas

El juez John Richardson manifestó su incomodidad ante el caso al abogado que representó a Johan, según indicó AP.

“Me avergüenza hacer la pregunta, porque desconozco a quién se la explicarían, a menos que crean que un niño de 1 año puede aprender la ley de inmigración”, exclamó Richardson.

El abogado dijo a Richardson que el padre del menor se encuentra en Honduras después que lo deportaron con el engaño de que podría llevarse a su hijo, contó la AP.

CASOS PRIORITARIOS

El juez advirtió que el caso del niño era prioritario por el plazo ordenado por una corte para reunir a los niños pequeños con sus familias.

Richardson dijo una y otra vez al abogado de la agencia de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que debía tomar nota de los casos que implican a niños pequeños debido al plazo dado al gobierno para cumplir con la reunificación de familias.

Por su parte, el abogado de ICE alegó que desconocía los detalles del plazo y que un departamento distinto dentro de la agencia se encargaba de los asuntos de ese tipo.