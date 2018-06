Bronco propone juzgar a jueces y magistrados en México

Se acerca el primero de julio, día de las elecciones en México y los candidatos a la presidencia de México han la invitación a votar el domingo pero algunos aprovechan para hacer algunas propuestas.

El candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya estuvo en Mérida, Yucatán en donde aseguró que se siente confiado de ganar la presidencia y ser elegido por la mayoría.

“Yo siento un gran ánimo de la gente, la gente está llena de esperanza y estoy convencido que ese ánimo se van a traducir en votos y esos votos en nuestro triunfo el primero de julio”, comentó Anaya.

José Antonio Meade, candidato presidencial por el PRI estuvo en Morelia, Michoacán en donde hizo un contraste de su propuesta contra la de Andrés Manuel López Obrador.

“Una señal que nos dice que van a cancelar el Seguro Popular, una señal que nos dice que va a perdonar a los delincuentes y los va a sacar a la calle y una señal que nos dice que no va le a apostar a nuestros hijos en eduación. Ahí están esas señales claras y lo que tenemos que decir a esas señales claras es un “no”, dijo Meade.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por Morena estuvo en Acapulco, Guerrero en donde pidió a sus simpatizantes que vayan a votar y supervisen y resguarden el voto.

“Yo hago un llamado a que los representantes de casilla que no se separen hasta que se termine el último cómputo en casilla y también le digo a la gente que no nos confiemos, todos tenemos que salir a votar y tiene que ser voto masivo por la transformación de México, más vale que sobre y que no falte”

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la república mexicana estuvo en Torreón, Coahuila en donde promovió su propuesta de separación de poderes.

“Yo pretendo cambiar todo eso para que los jueces también sean juzgados, los agentes del ministerio público sean juzgados, para que los magistrados sean juzgados. ¿Quién juzga a un juez? Nadie, porque no lo permite la ley”, dijo El Bronco.