Ivanka Trump y su marido ganaron $82 millones el año pasado

(POLÍTICA PARA MI).- Mientras asesoran al presidente Donald Trump sobre una amalgama de temas nacionales y mundiales, su hija y su yerno, Ivanka Trump y Jared Kushner se embolsillan una enorme cantidad de dinero.

Exactamente, ganaron $82 millones de dólares en 2017 en inversiones e intereses comerciales fuera de sus trabajos.

A diferencia de administraciones anteriores, ni el presidente ni su hija y yerno han renunciado a sus haberes comerciales, incluso mientras se reúnen y negocian con figuras de todo el mundo que podrían afectar sus ingresos privados.

Fiscal especial investiga los negocios del yerno de Trump

Kushner e Ivanka Trump, ambos asesores principales en la Casa Blanca, revelaron nuevos detalles de su inmensa riqueza personal este lunes en un reporte ético, con lo que hicieron pública una larga lista de activos inmobiliarios, de moda e inversión.

Según el informe financiero, Ivanka ganó $3.9 millones de sus acciones en el Hotel Internacional Trump en Washington, D.C., obtuvo $2 millones más en salario de la Organización Trump, y otros $5 millones del fideicomiso que controla su marca de ropa.

IMPERIO INMOBILIARIO

Por su parte, el reporte de su marido revela un imperio inmobiliario en expansión, con propiedades en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Illinois, Ohio y Connecticut que generan millones de dólares en alquileres.

Varias de esas propiedades generaron al menos $5 millones en ingresos pasivos el año pasado.

Kushner reportó activos de al menos $174 millones a fines de 2017, según una persona familiarizada con los documentos de declaración financiera de la pareja.

FBI pone la mira en negociaciones internacionales a cargo de Ivanka Trump

Sus propiedades podrían llegar a más de $710 millones, de acuerdo a un cálculo de CNNMoney.

Expertos en ética gubernamental advirtieron que estos ingresos plantean dudas sobre posibles conflictos de interés.

“No tenemos una idea de quién está comprando y vendiendo cosas, por lo que no sabemos si se trata de valor de mercado”, dijo al diario The New York Times Virginia Canter, quien fue consejera asociada de la Casa Blanca durante los gobiernos de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama.

“¿Quién está financiando estas transacciones?”, se preguntó Canter. “¿Es un desconocido L.L.C. (compañía)? ¿Cómo sabemos que no es un soberano fondo de riqueza de Arabia Saudita o de algún otro lugar?

Peter Mirijanian, portavoz de Abbe Lowell, consejero de ética de la pareja, dijo a CNN que el valor neto de Ivanka y Kushner “sigue siendo en gran medida el mismo, con cambios que reflejan más la forma en que los documentos han sido presentados que cualquier diferencia sustancial en activos o pasivos”.

Los intereses comerciales de largo alcance de la familia Trump, y los potenciales conflictos de intereses que presentan, han sido tema de controversia desde que Trump asumió la presidencia el año pasado.