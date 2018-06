Sessions quita el asilo a víctimas de violencia doméstica y pandillas

(POLÍTICA PARA MI).- En una decisión que determinará el futuro de miles de inmigrantes que huyen de la violencia en Centroamérica, el Fiscal General Jeff Sessions revocó este lunes la protección de asilo a víctimas del maltrato doméstico.

Sessions revirtió este lunes el fallo de 2016 de una corte de inmigración de apelaciones que concedió el asilo en Estados Unidos a una mujer de El Salvador que había sido violada y abusada por su esposo.

Mujeres víctimas de violencia doméstica no podrían obtener asilo

Aunque la medida se dirige específicamente a las personas que sufren de violencia doméstica de Centroamérica de seguro que tendrá implicaciones más amplias para las víctimas de la delincuencia o la violencia en los países que no pueden o no quieren protegerlos.

Además, esta decisión establece un nivel mucho más alto para que las víctimas de delitos califiquen para la protección de asilo en EE.UU.

No solo debe el gobierno del país de origen no poder o no querer ayudar a las víctimas, de acuerdo al dictamen de Sessions, sino que “el solicitante debe demostrar que el gobierno condonó las acciones privadas o demostró la incapacidad de proteger a las víctimas”.

SESSIONS ASUME SU PODER

El fallo y el anuncio son la última evidencia de que Sessions se dispone a utilizar al máximo su autoridad sobre los tribunales de inmigración.

Fiscal General decide personalmente sobre los casos de deportación

La Junta de Apelaciones de Inmigración es un tribunal de apelaciones administrativas del Departamento de Justicia (DOJ) normalmente es la máxima autoridad en el asunto, pero el Fiscal General tiene el poder de asignar casos a sí mismo y establecer precedentes.

“El estatuto de asilo no proporciona reparación por todas las desgracias”

Sessions dijo a los jueces de inmigración el lunes que su decisión “restablece los principios sólidos de asilo y principios de larga data de la ley de inmigración” y ayudará a reducir el retraso acumulado de 700 mil casos judiciales, el triple del número en 2009.

“No hemos actuado apresuradamente, sino con cuidado”, dijo el Fiscal General en un comunicado.

“En mi opinión, esta es una interpretación correcta de la ley”, agregó.

Para calificar para el asilo, los ciudadanos extranjeros deben demostrar que tienen miedo a la persecución en su país de origen en función de su raza, religión, origen nacional, opinión política o “pertenencia a un grupo social en particular”, una categoría general que tiene en el pasado incluyó mujeres maltratadas y víctimas de violencia de pandillas.

“El refugiado prototípico huye de su país de origen porque el gobierno lo persigue“, escribió Sessions en su decisión.

“Un extranjero puede sufrir amenazas y violencia en un país extranjero por cualquier cantidad de razones relacionadas con su situación social, económica, familiar u otras circunstancias personales”, apuntó el funcionario.

“Sin embargo, el estatuto de asilo no proporciona reparación por todas las desgracias“, indicó.