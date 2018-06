López Obrador ya pactó impunidad para Peña Nieto, asegura Anaya

En Huixquilucan, Estado de México, el candidato de la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya, aseguró que Andrés Manuel López obrador hizo un pacto con el gobierno.

“Además de ofrecerle amnistía y perdón a los criminales, ahora ya también está ofreciendo perdón a los corruptos. No sé si se enteraron, no sé si se enteraron, pero ya pactó con el gobierno PRIÍSTA. Hay un pacto de impunidad. Se pusieron de acuerdo y López Obrador ya dijo públicamente que él no va a perseguir los actos de corrupción de este gobierno“, exclamó Anaya.

José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México”, estuvo en Toluca. Sostuvo que de ganar las elecciones, cambiará la realidad en materia de seguridad.

“México necesita una seguridad verdadera, con policías entrenados, capacitados, bien pagados. México necesita decirle “ya basta” a programas fallidos de seguridad, y en forma definitiva y permanente enfrentarla y resolverla”, explicó Meade.

LEE: Ni ahora ni nunca, México no pagará por el muro, responde Peña a Trump

El candidato de la coalición “juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador denunció la existencia de llamadas telefónicas en su contra. “Yo tenía algo que decirles están haciendo llamadas al por mayor a teléfonos difamándonos, llamadas que hacen de teléfonos del país y del extranjero ¿Por quién vas a votar? Cuándo dicen que es por mí. Dicen oprime número dos; ¿Sabías que Andrés Manuel no habla de corrido y se come las “s”. Dicen grosería y media porque son unos malcriados”, dijo AMLO.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón se reunió con jóvenes universitarios. Dijo que se cortaría las manos de comprobarse irregularidades en su candidatura. Agregó que debe haber una mejor capacitación para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

“El nuevo sistema de justicia penal acusatorio nos está causando muchos problemas no estamos capacitados no hemos capacitado a nuestros policías a nuestros agentes del ministerio público a la investigación se está batallando mucho tenemos que darle otro tiempito para generar una capacitación profesional más precisa y sí evidentemente defiende a veces más al delincuente que a la víctima”, dijo El Bronco.