López Obrador ofrece inseguridad en empleos, dice Meade

El candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya estuvo en Sinaloa. Destacó su diálogo con jóvenes e hizo un llamado a otros candidatos para que acudan a la reunión con los universitarios.

“A Meade y a López Obrador les da miedo dialogar con los jóvenes, no quieren ir a la Ibero. Yo desde aquí les digo que no le saquen, no puede ser presidente de México quien tiene miedo dialogar con los jóvenes”, dijo Anaya.

En chihuahua, José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México”, reiteró que ganará en las elecciones del uno de julio. Aseguró que brindará seguridad, empleos y educación de calidad.

“Y hoy vemos a un candidato que en vez de ofrecerle certidumbre a los trabajadores, les ofrece la amenaza de cancelar inversiones y de sacar a los trabajadores a las calles en vez de darles empleo. Y a ese candidato le decimos que no. Vamos por seguridad, vamos por empleo y vamos por educación de calidad, y porque eso representamos en la boleta ¡vamos a ganar!”, advirtió Meade.

Desde Atlixco, Puebla, el candidato de la coalición “juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su cierre de campaña será en la Ciudad de México en el estadio Azteca.

“Lo vamos hacer en el Estadio Azteca. Va a ser una fiesta, van a comenzar los festejos porque la va ir bien a la Selección Mexicana de fútbol y al país porque vamos a ganar la Presidencia”, dijo AMLO luego de que no logró obtener los permisos para el cierre de campaña en el Zócalo de la CDMX.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón visitó Zacatecas. Señaló que la entidad tiene un alto grado de pobreza. Resaltó que a los gobernantes zacatecanos les falta visión para impulsar al estado. Se reunirá con jóvenes universitarios en la Ciudad de México.