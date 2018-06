¿Donde están los niños inmigrantes que el gobierno admite haber extraviado?

Washington, D.C. (Entravision) – El Gobierno de Estados Unidos recientemente admitió haber perdido el rastro de casi 1,500 niños inmigrantes no acompañados que fueron colocados en hogares de guarda.

Al salir de un albergue de la Oficina de Restablecimiento de Refugiados, los niños generalmente son reubicados al hogar de un padre o pariente cercano, pero a veces, cuando esto no es una opción, se les da a “parientes que no son cercanos o no familiares”.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), entre octubre y diciembre de 2017, la ORR verificó a 7,635 niños no acompañados, pero “no pudo determinar el paradero de 1,475 menores de edad”.

La ORR indicó que se realizan una serie de evaluaciones para determinar quién puede cuidar de un niño, incluida la relación del posible patrocinador con el niño.

Se supone que la agencia debe llevar a cabo verificaciones de antecedentes para ver si el patrocinador tiene algún vínculo con traficantes de personas o contrabandistas.

La mayoría de los niños extraviados son de América Central, huyendo de la violencia de las pandillas de Honduras, El Salvador y Guatemala, según datos del gobierno.

La oficina de refugiados del HHS administra más de 100 albergues alrededor del país donde se cuida a los niños inmigrantes hasta que sean reubicados con un patrocinador.

Después de esto, la agencia hace un seguimiento con llamadas para asegurarse de que los niños aún estén con los patrocinadores, inscriptos en la escuela y siguiendo las fechas de la corte.

Declaraciones de HHS revelaron que desde el 2016 han comenzado a llamar a patrocinadores de los niños 30 días después de su liberación, pero que no son legalmente responsable por lo que sucede una vez que dejan la custodia del gobierno.

Tsi-tsi-ki Félix conversó con el analista republicano Alfonso Aguilar y el analista político Patricio Zamorano, sobre dónde podrían estar los menores y por qué muchas veces estos niños no quieren ser encontrados.