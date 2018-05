Reserva Federal suavizará las regulaciones a los bancos

(POLÍTICA PARA MI).- Los bancos podrán pronto volver a especular y a ofrecer transacciones riesgosos como lo hicieron antes de la crisis económica que hundió a Estados Unidos en una recesión en 2008.

La Reserva Federal (Fed) aprobó este miércoles cambios radicales a la “Regla de Volcker“, que trata de evitar que los bancos asegurados por contribuyentes realicen algunas apuestas financieras arriesgadas.

Trump empieza a eliminar las regulaciones a Wall Street

Los bancos, que se han quejado durante años de que la regla es demasiado engorrosa y lenta, obtendrán una nueva flexibilidad para decidir ellos mismos cuándo una operación es demasiado arriesgada.

Hasta el presente, la “Regla de Volcker” es utilizada para restringir las inversiones especulativas.

Tras los cambios que aprobó la Fed, los bancos, especialmente los más pequeños, tendrán más libertad para embarcarse en actividades de riesgo.

“Nuestro objetivo es reemplazar requisitos excesivamente complejos e ineficientes con un conjunto de requisitos más simplificado”, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El objetivo, señaló Powell, es utilizar la experiencia de los últimos cuatro años “para mejorar y simplificar la normativa”.

DESREGULACIÓN COORDINADA

La reforma de las regulaciones se hará en coordinación con las otras agencias que regulan las operaciones de los bancos.

La aplicación de la Volcker Rule se ajustará a tres tipos de categoría de bancos, en función de los activos que tienen las entidades en balance y de las operaciones especulativas que realizan.

La Reserva Federal eleva las tasas de interés

De esta manera se busca aliviar la carga reguladora a las firmas más pequeñas, como los bancos locales y regionales.

Pero, los defensores de los derechos de los consumidores se preocupan de que incluso una leve flexibilización de las normas pueda abrir la puerta al tipo de operaciones arriesgadas que contribuyeron al casi colapso de la economía hace una década.

“Esta propuesta no es un conjunto menor de ajustes técnicos a la regla de Volcker, sino un intento de desentrañar elementos fundamentales de la respuesta a la crisis financiera de 2008, cuando los bancos financiaron sus apuestas con depósitos asegurados por los contribuyentes”, dijo en un comunicado Marcus Stanley, director de políticas de American For Financial Reform.

El plan aún debe ser aprobado por otros cuatro reguladores bancarios, pero la votación de la Fed es un paso importante y acerca a Wall Street a la obtención de una de sus mayores victorias hasta la fecha bajo el gobierno de Donald Trump, que ha convertido la desregulación en una prioridad.

El Congreso ya ha bloqueado las reglas federales que facilitarían a los consumidores demandar a sus bancos y rescindió una política de la era de Obama que advierte a los prestamistas de autos que no se les debe cobrar a los prestatarios minoritarios más que a sus pares blancos.