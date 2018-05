Legisladora dice que pornografía es la causa de tiroteos en escuelas

(POLÍTICA PARA MI).- ¿Tiene la pornografía algo que ver con la ola de violencia armada en las escuelas?

Eso cree la representante de Tennessee, Diane Black, que es además candidata a gobernadora del estado en las próximas elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre próximo.

En lo que va de año, han ocurrido 23 tiroteos en recintos escolares. Entre los incidentes registrados en escuelas desde primarias hasta secundarias, nueve involucraron el disparo de un arma y lesiones o muertes, incluyendo un tiroteo el viernes en la escuela de Indiana que dejó a un maestro y un estudiante lesionados.

“Creo que es el deterioro de la familia… las películas violentas… la pornografía”, dijo Black, como parte de una discusión con pastores religiosos en Clarksville, Tennessee, durante la cual tocó el auge de los tiroteos escolares.

“Está disponible en el estante cuando caminas en la tienda de comestibles. Sí, tienes que alcanzarla, pero hay pornografía allí “, agregó.

“Todo esto está disponible sin la guía de los padres”. Creo que eso es una gran parte” del aumento en los ataques con armas en los centros escolares, afirmó la legisladora.

LA INTERNET Y EL COMPORTAMIENTO VIOLENTO

Black también sugirió que los niños usan la internet de maneras que podrían conducir a un comportamiento violento.

“Están buscando algo… tal vez en la internet, tal vez con un pequeño grupo de amigos, y van en la dirección equivocada”, dijo, según una grabación publicada por el sitio de noticias HuffPost.

En sus comentarios, Black no explicó cómo la pornografía conduce a la violencia armada. Un portavoz de su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Hoy todavía no puedo ver una de esas películas violentas donde la gente está siendo explotada, porque no estoy insensibilizada a eso, no lo miré cuando era un niña”, dijo Black, y agregó: “Creo que enfermedad mental, es algo que tenemos que abordar “.

Contrario a lo que piensa Black, los expertos dicen que las condiciones sociales, económicas y culturales deficientes son los principales motores de la violencia armada.

Esos expertos sugieren que para frenar los tiroteos masivos se necesitan políticas que mejoren esas condiciones, junto con la reducción del acceso a las armas de fuego.

Existe un gran número de investigaciones que han demostrado que es posible disminuir la violencia armada mediante la regulación de las armas de fuego.

En Australia, por ejemplo, los asesinatos y suicidios se desplomaron cuando confiscaron 650,000 armas de fuego. En Connecticut, la tasa de homicidios se redujo en un 40% y los suicidios cayeron en un 15% cuando exigieron que los compradores de armas obtuvieran primero una licencia.