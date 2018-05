“El Bronco” demanda al INE por acusarlo de irregularidades en su campaña

El candidato de la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya participó en la tercera cumbre ciudadana que se realizó en la ciudad de México. Aseguró que la sociedad civil debe acompañar un cambio de régimen de gobierno.

“Nosotros no concebimos el cambio de régimen sin la participación de ustedes sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil sin la participación ciudadana en absolutamente todas las políticas públicas”, comentó.

Participó en la misma cumbre fue el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade que advirtió que no es suficiente discutir cómo se integran las instancias de procuración de justicia cuando hay delitos que no se castigan.

“Solamente tres de cada cien delitos que se denuncian en México son investigados... no podemos hablar de un México y justicia cuando tenemos esas deficiencias y esas brechas desde el Estado, siquiera para lo elemental… Lo elemental es que el Estado responda con una investigación frente a la denuncia que le fue presentada”, explicó.

En Amecameca, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador de la coalición “juntos haremos historia”, aseguró que los jóvenes estudiantes tendrán becas. “No se va a rechazar a los jóvenes todos los que estudien preparatoria su beca mensual para que no abandonen la escuela”, dijo.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón señaló que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña.

“Del INE, del sistema obviamente, la partidocracia; pues porque voy creciendo y quizá descarrilarme beneficia a alguien o creen que beneficia a alguien, no sé o sea finalmente la gente que nos quiera descarrilar, la sociedad se va enojar o al menos los que me siguen, y no sé qué pudiera pasar”, explicó “El Bronco”.