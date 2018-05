Rusia ayudó a Trump ganar las elecciones, dice exjefe de inteligencia

(POLÍTICA PARA MI).- El exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, aseguró que Rusia jugó un papel decisivo en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

“Para mí, simplemente excede la lógica y la credulidad de que [los rusos] no afectaron las elecciones, y creo que realmente las decidieron“, dijo Clapper durante una entrevista con la cadena de radio pública PBS.

Panel del Senado concluye que Rusia favoreció a Trump en 2016

En su nuevo libro, “Facts and Fears: Hard Truths From a Life in Intelligence”, (Hechos y temores: duras verdades de una vida en inteligencia), el exfuncionario describe como “asomobrosa” la evidencia de que el presidente ruso Vladimir Putin influyó en el proceso electoral de EE.UU. en un intento de asegurar las elecciones para Donald Trump.

A PBS, Clapper dijo que los rusos están “empeñados en socavar nuestro sistema fundamental”.

“Como ciudadano privado, es lo que llamaría mi opinión informada que, dado el esfuerzo masivo que hicieron los rusos, y la cantidad de ciudadanos que tocaron, y la variedad y aspectos multidimensionales de lo que hicieron para influir en la opinión… y dado el hecho de que fueron decididas por menos de 80 mil votos en tres estados, para mí excede la lógica y la credulidad de que no afectaron las elecciones. Y creo que realmente las decidieron”.

¿HUBO COLUSIÓN CON RUSIA?

Pero el experto en inteligencia no llega tan lejos como para afirmar que la campaña de Trump coludió con Rusia, que es uno de los factores que investiga el fiscal especial Robert Mueller.

Sin embargo, Clapper sí describe la actitud del presidente frente a la evidencia de la interferencia rusa como una de “indiferencia agresiva”.

Trump ha negado enérgicamente que su campaña coludió con Rusia, y ha llamado la investigación de Mueller como una “caza de brujas“.

Pero Clapper también critica a los líderes republicanos del Congreso por negarse a firmar una declaración bipartidista que condene la injerencia de Rusia en 2016.

“Los rusos están “empeñados en socavar nuestro sistema fundamental aquí”, agregó durante la entrevista.

Y cuando una nación extranjera, particularmente una nación adversaria, “se involucra tanto como lo hicieron en nuestro proceso político, eso es un peligro real para este país“, apuntó.

Partido Demócrata demanda a Rusia, campaña de Trump y Wikileaks

Clapper señaló que la evaluación formal que hizo la comunidad de inteligencia en 2017 sobre la interferencia rusa no incluyó un análisis sobre el impacto que tuvo esa intromisión en los resultados.

Al describir el informe que rindió la comunidad de inteligencia al presidente electo Trump en enero de 2017, Clapper escribe: “Recuerdo lo asombrosa que fue la evaluación la primera vez que la leí de principio a fin, y cuán específicas son nuestras conclusiones y la evidencia”.

Desde el punto de vista del exjefe de inteligencia, “demostramos inequívocamente que Putin había ordenado que la campaña influyera en las elecciones… y cómo toda la operación había comenzado con intentos de socavar la democracia estadounidense y degradar a la secretaria Clinton, luego cambió a Trump cuando Rusia lo evaluó era un candidato viable que cumpliría sus objetivos estratégicos “.