Andrés Manuel mantendrá a la acusada de secuestro como senadora

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la delegaciones Cuajimalpa y Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Ahí defendió a Nestora Salgado.

“Claro que sí, no está impedida legalmente. No hay ningún antecedente penal, no hay ningún ilícito, esto es parte de la propaganda negra, fue el señalamiento que hizo Meade en el debate”, defendió AMLO.

Desde Guanajuato, el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, habló sobre el país que merecen los mexicanos.

“El México que merecemos es un México con un estado de derecho que esté vigente. Y eso lo podemos desdoblar en 3. Eso quiere decir que merecemos un México en el que no tengamos miedo a la inseguridad, un México en el que no tengamos miedo de expresar esta molestia por la corrupción porque la hubiéramos desterrado ya y un México en donde no vivamos con la frustración de la pobreza que no hemos podido combatir. En síntesis: merecemos un México con estado de derecho pleno, con seguridad, sin corrupción y en donde podamos combatir la pobreza extrema”, dijo.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al frente”, avaló la petición del PAN de quitar a Margarita Zavala de la boleta electoral.

“Me parece que el PAN está en todo su derecho de solicitar que así sea porque esto le daría mucho mayor transparencia al proceso y no habrá confusión a la hora en la que ya la gente vaya a votar, pero en cualquier caso se los digo con toda claridad nosotros vamos a acatar lo que resuelva la autoridad electoral’, dijo.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón se reunió con ganaderos de Chihuahua. Les expuso su propuesta para reactivar el campo.

“Yo creo que el campo mexicano está desatendido, muy desatendido, se le ha dedicado la mayor parte del presupuesto al asistencialismo sin ninguna consideración de incrementar la productividad y yo creo que el campo mexicano es el salvador de México y es la parte con la que nosotros podemos competir con el mundo”, dijo.