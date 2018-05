¿Regresan Bill y Hillary Clinton?

(POLÍTICA PARA MI).- Después de su sorpresiva derrota en las pasadas elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton y su esposo Bill Clinton han tenido fugaces apariciones públicas.

Pero esa intermitente reclusión de la pareja Clinton ha parecido cambiar esta semana en la que la excandidata demócrata ha dado discursos e incluso ha apoyado a un par de candidatos en elecciones primarias.

Revista aconseja a Clinton que se vaya a tejer, y la internet explota

¿Significa esto que los Clinton regresan a la actividad política con miras a influir en el resultado de las elecciones primarias demócratas?

Hasta el momento, Hillary y Bill Clinton han transitado por rutas muy diferentes, pero ambas silenciosas, en la campaña electoral de 2018.

EL ESCENARIO NACIONAL

Es algo contrastante, ya que la familia ha estado en el escenario nacional durante 26 años, toda o la mayoría de la vida de cualquier persona menor de 50 años.

La hija de ambos, Chelsea Clinton, ahora de 38 años, tenía 11 cuando su padre anunció su candidatura a la nominación presidencial demócrata en octubre de 1991. Bill tenía entonces 45 años; ahora es de 71.

La obsesión de Donald Trump con Hillary Clinton

Hillary parece decidida a desempeñar al menos un papel limitado en las elecciones de mitad de término, y ha apoyado a sus aliados y recaudado dinero para los demócratas en algunas zonas.

Mientras tanto, su esposo ha permanecido casi invisible.

El pasado fin de semana Hillary ofreció un discurso ante los graduados de la universidad de Yale que fue abiertamente político, y hasta se puso en la cabeza un sombrero ruso, en referencia a la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales.

“Si no puedes vencerlos, únete a ellos “, dijo.

Se espera que la señora Clinton respalde esta semana al gobernador Andrew Cuomo de Nueva York en una disputada primaria demócrata, en contra de la actriz Cynthia Nixon.

La exsecretaria de Estado también grabó una llamada telefónica automatizada en apoyo de la legisladora Stacey Abrams, quien busca la nominación del partido Demócrata para gobernadora de Georgia en las elecciones primarias que se celebran este martes.

También se espera que el expresidente aparezca en público en los próximos días.

INVITADOS A CENA

Relacionados a los Clinton han sido invitados a un evento en beneficio de la Fundación Clinton este jueves 24 de mayo en Nueva York, a precios que van desde $2,500 hasta $100,000.

Además, Bill Clinton publicará una novela el próximo 4 de junio, en coautoría con el escritor de suspenso James Patterson, “The President Is Missing” (El presidente ha desaparecido).

Según el diario The New York Times, son varias las razones por las que los Clinton no han estado al frente del proselitismo demócrata en esta temporada electoral, como lo han hecho durante décadas.

En primer lugar, los demócratas temen que su escasa popularidad con votantes independientes y conservadores pueda perjudicar a los candidatos en carreras muy competitivas.

Por otro lado, entre los votantes más jóvenes y liberales no es bien visto el centrismo ideológico de los Clinton.