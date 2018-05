“Mis asesores me dijeron que los pusiera en su lugar”, dice AMLO

Desde Tijuana, Baja California, el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, habló sobre su participación en el segundo debate.

“Si se convierte en una contienda solamente de adjetivos, pues eso lo que pone de relieve es una baja calidad argumentativa que yo creo que a todos decepciona. Por las razones de mi propia gestión en el debate y, por contraste con lo que vimos ayer de los otros, queda claro que en esta elección, en donde lo que vamos a escoger no es un candidato, sino un presidente, el que está mejor preparado para conducir al país en el rumbo del futuro y de la certidumbre, soy yo”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “juntos haremos historia”, estuvo en la Barca y Tonalá, en Jalisco. También habló sobre el segundo debate.

“Se pasó, se pasó de la raya, me dijeron que era amor y paz, pero que yo no me dejara; esos, mis asesores del pueblo me dijeron si se portan altaneros, groseros, ponlos en su lugar, dales un estate quieto”, dijo.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón estuvo en el foro “Tijuana Innovadora”. Ahí reiteró su propuesta fiscal.

“Eso no se los dijeron los otros vamos a reducir impuestos y ISR del 35 al 31 y en una segunda etapa para llegar al 25… Eso es automático, va a potenciar… El IVA del 16 al 10 parejo, no solamente en la frontera, parejo en todo México, porque no solamente la frontera tiene problemas el resto del país también debe consumir mejor, si se consume hay producción, y si hay producción hay empleo.. Y si hay empleo el gobierno cobra impuestos”, explicó.