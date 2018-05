Republicanos intentan forzar a un voto sobre DACA

(POLÍTICA PARA MI).- Un grupo de republicanos en la Cámara de Representantes lanzaron una iniciativa este miércoles con la intención de forzar a un voto sobre cuatro proyectos de leyes existentes que ofrecen el estatus migratorio para los Dreamers.

El grupo de legisladores, republicanos que representan distritos vulnerables, presentó una “petición de ejecución” en un esfuerzo por proporcionar una solución legislativa para el programa de Acción Diferida para los Llegados Durante la Infancia, conocido como DACA.

Siete estados demandan al gobierno de Trump para que ponga fin a DACA

Si logran el apoyo necesario para la petición, la Cámara baja estaría obligada a votar sobre varios proyectos de ley de inmigración mediante la regla de “Reina de la colina” (Queen of the Hill), que sometieron al pleno los representantes Carlos Curbelo de la Florida, Jeff Denham de California y Will Hurd de Texas.

La regla daría lugar a la votación de cuatro proyectos de ley, incluidos dos que son bipartidistas: un Dream Act y una versión de la Ley de Estados Unidos, presentada por los representantes Hurd y Pete Aguilar, demócrata de California.

La Ley de EE. UU. proporciona una ruta hacia la ciudadanía para los destinatarios de DACA a la vez que proporciona más fondos para la aplicación de las leyes de inmigración.

El DREAM Act también ofrece una vía para la ciudadanía legal sin aumentar las medidas para la aplicación de la ley migratoria.

REQUISITOS Y PROYECTOS

El esfuerzo requiere la firma de la mayoría de los miembros de la Cámara para poder forzar el voto.

Otros republicanos habían firmado la iniciativa cuando se dio a conocer el miércoles por la mañana, y cada uno representa un distrito con grandes poblaciones latinas.

Además de Denham, Curbelo, y Hurd firmaron la petición David Valadao de California y Mario Díaz-Balart de Florida.

Cámara aprueba ley de gastos sin solución a DACA ni fondos para muro

Si todos los demócratas apoyan lo que se llama una solicitud de aprobación, se necesitarían 17 republicanos más para firmar y forzar a la votación.

En abril pasado, Denham insistió en que tenían los votos necesarios para una solicitud de aprobación, con 50 republicanos a favor.

En ese momento, no se comprometió a avanzar la petición de ejecución, diciendo que esperaba que los líderes de la Cámara verían que contaban con el apoyo y que ellos mismos sometieran a votación la legislación.

Pero el presidente de la Cámara Paul Ryan, republicano de Wisconsin, se ha negado a otorgar un voto en el piso sobre la legislación de inmigración que incluye acciones para resolver DACA, programa que fue cancelado por el presidente Donald Trump y que es el tema de diversas batallas legales.