Candidatos coinciden en no legalizar las drogas en México

Al reunirse con víctimas de la violencia durante el evento “Diálogo por la paz y la justicia”, el candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, se pronunció por discutir el tema de la legalización de las drogas. Reiteró que no es la solución para acabar con los problemas que genera el narcotráfico.

“Debe haber un debate serio, no sólo a nivel nacional. No sólo a nivel hemisférico, México debe impulsar ese debate. Debo ser Franco, no creo que en corto plazo la legalización resuelva el problema, con franqueza es lo que creo”, dijo.