López Obrador promete no reelegirse en caso de ganar la presidencia

El candidato de la coalición, “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, estuvo en San Luis Potosí. Prometió impulsar obras públicas en la región para generar empleos. Además de apoyos para productores agrícolas y un programa de becas.

En Morelia Michoacán, José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México”, ofreció crear una secretaria del migrante… También habló de los cambios en su equipo de campaña.

Durante su participación en la semana de la radio y televisión, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, dijo que velará por la seguridad de los periodistas en México y siempre respetará la libertad de expresión.

LEE: Anaya logra que AMLO responda a sus ataques

“Va a haber respeto absoluto a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación de las ideas. No vamos a cancelar ninguna concesión en radio y televisión. No vamos a actuar de manera arbitraria, autoritaria. Vamos siempre a proceder de manera legal, para que no haya malos entendidos”, explicó.