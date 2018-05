López Obrador difunde rumores de una supuesta alianza entre PAN y PRI

Ricardo Anaya estuvo en la semana de la radio y la televisión organizada por la CIRT. El candidato de la coalición “Por México al Frente” negó que exista alianza con empresarios y el PRI para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador.

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, también acudió a la semana de la radio y la televisión de la CIRT, donde reiteró que no va a declinar en favor de Anaya.

“Absolutamente, pero además sigo hasta el final porque creo que soy la mejor alternativa, si no, no hubiera participado”, explicó.

Andrés Manuel López Obrador, de la coalición juntos haremos historia, se reunió con vecinos de Iztacalco en la Ciudad de México. Ahí llamo a sus seguidores a reforzar la estructura para vigilar el voto y reitero que México ya decidió por el cambio.

“Quieren unirse, están buscando que se unan todos en contra de ya saben quién, pero no les va a funcionar ya el pueblo de México tomó la decisión de que haya cambio verdadero y ellos tiene que preparare sicológicamente “, comentó.

LEE: Margarita Zavala pide a los mexicanos a votar sin miedo

La candidata independiente, Margarita Zavala estuvo en Michoacán. Ahí habló sobre las encuestas rumbo a los comicios del uno de julio

“Las encuestas son una fotografía y no una sentencia ni un destino marcado. Yo no califico ni descalifico las encuestas; ni me importa quien las pague, las veo como tales y en muchas son muy serias incluso”, dijo Margarita/