¿Qué es el “voto útil” que piden los candidatos mexicanos?

El Voto útil en México es considerado como el apoyo en las boletas y elecciones al candidato que va en segundo lugar y que realmente podría remontar y ganarle al primer lugar. Eso es lo que han promovido los candidatos a la presidencia de México ante la contundente y constante presencia de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas de simpatía para ser el próximo mandatario mexicano.

Durante su participación en la firma de los compromisos por la niñez, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” Ricardo Anaya negó que haya abierto la puerta a una negociación con el presidente enrique peña nieto para ganar las elecciones.

“No creo bajo ninguna circunstancia en un acuerdo cupular, ni con él, ni con los líderes, ni con los candidatos; creo más bien en un acuerdo con la gente con las ciudadanas y los ciudadanos”, comentó Anaya.

José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México” también asistió al evento a favor de la niñez y pidió sumarse a su proyecto “nosotros queremos sumar a nuestro esfuerzo y a nuestro compromiso a todos aquellos que quieran trabajar por un México unido, por un México en paz, por un México que ponga al centro a las niñas y a los niños”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos haremos historia”, estuvo en Tepeaca, Puebla. Ahí ofreció un incremento a las pensiones de los adultos mayores. “Desde diciembre va aumentar la pensión para los adultos mayores al doble… eso les vamos entregar aquí en Tepeaca y en todo Puebla”, prometió.

Margarita Zavala, candidata independiente, también firmó los compromisos por la niñez… Dijo que más que un voto útil, en México se necesita un “voto consciente”. “Desde luego que me sumo a la petición del voto, de la importancia de los contrastes que tenemos unos y otros con respecto a López Obrador. Yo lo digo: apoyen mi alternativa que está llena de alma, de convicción también de propuestas y de ideas”, dice Margarita.

A diferencia de sus contrincantes, candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco” criticó el “Voto útil”. “No hay voto útil, no existe. No he escuchado a ninguno de ellos que se quiera sumar a alguien, los escucho diciendo súmense a mí, ¿no? Y Anaya creo que está siendo un poco soberbio; sería fregón que Anaya dijera: me puedo sumar a alguien”, cuestionó.