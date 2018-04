USCIS anuncia cambios en la forma de entregar documentos por correo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ,USCIS por sus siglas en inglés, anunció este viernes por la tarde que la agencia comenzará a usar gradualmente el servicio de entrega restringida, es decir será necesario que alguien firme de recibido en casos de entrega de documentos oficiales a través del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Tarjetas de Residencia Permanente, tarjetas de autorización de empleo y seguro social son algunos de los que requerirán firma a partir del 30 de abril.

La primera fase afectará a los documentos que necesitan ser reenviados porque han sido devueltos o no entregados.

Además, de acuerdo al comunicado del USCIS, los solicitantes que han cambiado las direcciones de correo durante el proceso de solicitud tienen más probabilidades de que envíen sus documentos con el nuevo método de envío seguro.

Pero si no estás en casa o no hay quien los reciba no te preocuopes pues existen otros métodos que podrán ayudarte.

NUEVOS MÉTODOS DE ENTREGA

Si no estás en casa porque en horario de oficina trabajas toma en cuenta los métodos aplicables para una entrega segura que te brinda el USCIS.

Como parte del nuevo método de entrega, los solicitantes deben presentar una identificación para firmar sus documentos en el momento de la entrega.

También tienen la opción de designar un representante para que firme en su nombre completando el Formulario PS 3801 del Servicio Postal, Pedido de Entrega Permanente (PDF) o el Formulario PS 3801-A .

Los solicitantes pueden inscribirse en la entrega informada de USPS para recibir notificaciones de estado de entrega.

Otra opción es que tú al llenar el formulario pidas que sea llevado a una oficina de correos en una fecha conveniente y hora que asignada en el sitio web del USPS y seleccionando “retener para recoger”.

La entrega restringida de confirmación de firma aumenta la seguridad, la integridad y la eficacia de la entrega de documentos, dice el comunicado.

De acuerdo a expertos de la oficina de estado, el proceso de entrega restringida mejora el servicio a los solicitantes.

La información sobre cómo rastrear la entrega de documentos seguros está disponible en el sitio web de USCIS: https://www.uscis.gov/