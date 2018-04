Entrevista que dio Trump a Fox News le sale cara en las cortes

(POLÍTICA PARA MI).- Apenas horas después de que Donald Trump ofreciera una serie de incendiarias declaraciones por la televisión, una jueza federal decidió que documentos del abogado Michael Cohen incautados por el FBI deberán ser entregados a un revisor independiente.

La jueza del Distrito Kimba Wood nombró como maestra especial a la abogada Barbara Jones, una exjueza federal de Manhattan, que también trabajó como fiscal.

Jones deberá revisar el material incautado por el FBI para asegurarse de que no infringe las reglas de confidencialidad entre abogado y cliente antes de que lo puedan ver los fiscales o los abogados de Cohen.

Según informes, Cohen está bajo investigación por pagarle $130 mil dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels para que callara sobre su supuesta aventura sexual con Trump.

Unas tres horas antes, en la entrevista con el programa Fox and Friends de la cadena Fox News, el presidente Trump se refirió a la investigación criminal a Cohen, su abogado y “arreglador” personal.

COSTOSO DISTANCIAMIENTO

Trump intentó distanciarse de Cohen durante su conversación por teléfono con los presentadores del programa, uno de sus favoritos que con frecuencia cita en sus tuits.

“Esto no tiene que ver conmigo”, dijo Trump. “Michael es un hombre de negocios. Él tiene un negocio. Él también practica la ley. Yo diría que lo más importante es su negocio y están buscando algo que tenga que ver con su negocio. Puedo decir que es un buen tipo”.

Al restar importancia al papel de Cohen en sus asuntos, Trump dijo que tenía “tantos abogados que ni siquiera lo creerías”.

“Esto no tiene que ver conmigo”, dijo Trump

“¿Qué parte de su trabajo legal fue manejado por Michael Cohen?”, le preguntó el presentador Steve Doocy.

“Bueno, como porcentaje de mi trabajo legal en general, una pequeña, pequeña fracción“, respondió Trump.

Ese comentario no ayudó el caso de Cohen.

CONVINCENTE ARGUMENTO

Tras Trump decir eso, los fiscales federales que investigan a Cohen no perdieron tiempo en argumentar ante la corte que los comentarios del presidente refuerzan su argumento de que es poco probable que los documentos incautados por el FBI estén protegidos por el privilegio abogado-cliente.

Por la decisión que tomó, el argumentó convenció a la jueza.

¿Otra declaración que hizo Trump en esa entrevista que podría salir a relucir en una corte? Su afirmación de que Cohen lo representó en el caso de Daniels, cuando él ha negado que sabía del pago a la actriz porno.

“Él me representa como con este loco trato de Stormy Daniels, él me representó. Y por lo que veo, no hizo absolutamente nada malo”, dijo Trump.