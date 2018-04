AMLO prevé que habrá más guerra sucia durante campañas en México

Los candidatos a la presidencia de México siguen debatiendo sobre los resultados en las encuestas que se derivaron del primer encuentro que sostuvieron obligados por el Instituto Nacional Electoral. En lugar de ideas o propuestas, siguen hablando de las encuestas de preferencias electorales.

“Como dice el refrán popular el miedo no anda en burro, él tiene muchísimo miedo de volver a ser exhibido en sus mentiras. Anda muy enojado, anda muy agresivo, yo le recomendaría que se tome un té de tila, que se relaje, se ve que desde el debate no se le ha pasado el coraje”, comentó el candidato presidencial del Frente por México: Ricardo Anaya sobre Andrés Manuel López Obrador.

“Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración a lo que estoy seguro será, ganar el primero de julio es que habré de ganar esta elección”, dijo José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia de México.

“Van a intensificar la guerra sucia para asustar con mensajes en radio y televisión para decir que somos violentos y que si triunfa nuestro movimiento México va a ser como Venezuela. El populismo de Andresmanuelovich; que miedo, espántame panteón”, advirtió Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena.

VIDEO: Candidato mexicano propone cortarles la mano a los delincuentes

El Bronco insistió en su propuesta contra los políticos corruptos. “Por eso mi propuesta de mocharle la mano al corrupto funcionario que permita esto y no me voy a echar para atrás, sé que me la van a preguntar quiero mocharla a aquel que permita que siga creciendo la impunidad y la corrupción en México”, explicó Jaime Rodríguez Calderón.