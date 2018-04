¿Una doble de Donald Trump en Galicia?

(POLÍTICA PARA MI).- La foto de una humilde mujer de 64 años de Galicia, España, ha dado la vuelta al mundo nada más ni nada menos por su aparente parecido al presidente Donald Trump.

Dolores Leis, que ni siquiera tiene un teléfono móvil, se ha convertido en una celebridad de las redes sociales después de que una periodista local publicara una foto suya en su cuenta de Instagram.

El excesivo uso de Trump de su celular causa preocupaciones de seguridad

Leis no tiene nada que ver con Trump. Vive en Nantón, una localidad de 500 habitantes de Bergantiños, en la provincia de A Coruña.

Desde el momento en que se publicó la imagen, los usuarios empezaron a comentar que la mujer era muy parecida al presidente de Estados Unidos e incluso, en forma de broma, se preguntaron si acaso ella era familiar lejana de Trump.

ESTRUCTURA, CONTENIDO Y COLOR

Paula Vázquez, periodista de La Voz de Galicia, subió la foto a su cuenta de Instagram y ya cuenta con más de 4 mil “me gusta” o likes y comentarios como “Regresó Trump”, ¿”es Trump?” o “is that our president?” (¿es nuestro presidente?).

“Si lo sé, no subo la foto” dijo al diario El Mundo la autora de la imagen.

“La subí porque me gustaron la estructura, el contenido y el color, pero no me había dado cuenta del parecido, en persona no es para tanto”, explicó Vázquez.

“Cuando empezaron a decirlo pensé: ‘Pues sí, sí que se parece'”, recuerda la periodista.

Por su parte, Dolores se dio cuenta de su súbita popularidad gracias a sus hijas que sí tienen celular y utilizan las redes sociales.

La llamaron por el teléfono: “¡Mamá, vas a ser famosa!”, le dijeron.

Y a Dolores le encantó.

“Madre mía, mi foto ha llegado muy lejos”, confesó.