Médico de Trump acusado de recetar opioides y manejar borracho

(POLÍTICA PARA MI).- El médico de cabecera de Donald Trump, nominado por el presidente para secretario de Asuntos Veteranos, destruyó un vehículo del gobierno tras emborracharse durante una fiesta del Servicio Secreto, según una explosiva lista de acusaciones divulgadas este miércoles por los demócratas en el Congreso.

El doctor Ronny Jackson además proporcionó tal “gran cantidad” de Percocet, un opioide recetado, a un miembro de la oficina militar de la Casa Blanca que desató el pánico entre su propio por las drogas que faltaban, afirma el informe preparado por el personal demócrata del Comité de Asuntos Veteranos del Senado.

Médico de Trump nominado a Asuntos Veteranos es acusado de mala conducta

El documento se compone de tres categorías de acusaciones en contra del médico que amenazan con descarrilar al candidato de Trump: abuso en la receta de medicamentos, ambiente de trabajo hostil y embriaguez.

AMBIENTE HOSTIL

En el resumen de dos páginas de entrevistas realizadas por personal de la minoría demócrata en el Senado, Jackson es acusado de un “patrón” de dar medicamentos sin antecedentes del paciente, recetarse medicamentos a sí mismo y contribuir a un ambiente de trabajo hostil con “un temor constante de represalia”.

El premio de Trump a su médico de cabecera: un puesto en el gabinete

Jackson es descrito en el informe como ‘la persona menos ética con la que he trabajado’, ‘sin ética’, ‘explosivo’, ‘mal genio’, ‘tóxico’, ‘ abusivo’, ‘volátil’ , “incapaz de no perder los estribos”, “el peor oficial con el que he servido jamás”, “despreciable”, “deshonesto”, que tiene “berrinches” y “ataques de gritos”, como alguien que “pierde la cabeza” sobre cosas pequeñas, “vengativo”, menosprecio, “el peor líder para el que he trabajado”.

“En la medida en que Jackson ganó poder, se volvió ‘intolerable’. Un médico dijo: ‘No tengo fe en un gobierno en el que alguien como Jackson pueda terminar en VA’. Una enfermera dijo: ‘Esto debería haber sido lo más destacado de mi carrera militar, pero fue mi peor tarea’. Otro afirmó que trabajar en WHMU fue la ‘peor experiencia de mi vida'”, agrega el reporte.