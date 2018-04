Meade le exige a AMLO que entregue los departamentos que ofreció

El pleito entre José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador sigue durante las campañas a la presidencia de México. Meade le demostró legalmente que AMLO tenía dos propiedades a su nombre y ahora pide que cumpla su palabra pues en el debate López Obrador ofreció regalarle los departamentos en caso de que le comprobaran que estaba mintiendo sobre su declaración patrimonial.

“Ahora esperamos que honre su palabra, si no lo hace habremos visto frente a toda la nación que miente que además no honra su palabra y para que quede muy claro. Cualquier gente que no honra su palabra y que miente no da ternura da preocupación”, dijo el candidato a la presidencia de México: José Antonio Meade, del PRI.

“Que hagan una encuesta, les voy a pedir, gratis, no se les va a pagar porque se están rayando en estos tiempos, que le pregunten a la gente: ¿si quieren que se vende el avión presidencial o que se mantengan? Ya vamos hacer las encuestas y ahí se va a resolver”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy convencido de que esta es una campaña entre dos alternativas, somos la única coalición que tiene una posibilidad real de ganarle la elección a Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que eventualmente sería conveniente un debate en donde pudiéramos participar él y yo cara a cara”, dijo Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por el Frente por México.

“Mi hijo cumpliría 31 años, no estoy aquí por la banda presidencial estoy aquí porque le prometí a mi hijo cambiar la actitud de las personas (Ligar) por eso mi propuesta de mocharle la mano al corrupto funcionario que permita esto y no me voy a echar para atrás, sé que me la van a preguntar quiero mocharla a aquel que permita que siga creciendo la impunidad y la corrupción en México”, comentó Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato independiente.

Margarita Zavala atendió a sus simpatizantes a través de redes sociales. Asegura que para conocer las demandas hay que escuchar a los ciudadanos.