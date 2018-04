Aceptó el reto de AMLO y le ganó dos departamentos

Durante el debate a la presidencia de la república en México, el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador prometió regalar 3 departamentos al candidato del PRI José Antonio Meade, si le comprobaba que es propietario de los 3 departamentos que supuestamente no había declarado en su rendición de cuentas patrimoniales. Meade aceptó el reto, ya mostró los documentos y espera que AMLO cumpla.

“Me pongo a sus órdenes para aceptar su donativo y para poner a disposición estos dos departamentos de las víctimas del sismo de septiembre en la Ciudad de México… LIGAR “que por escritura número tal de fecha 24 de abril de 2002, el titular de este departamento es Andrés Manuel López Obrador. Aquí está la de ese primer departamento. Aquí está la del segundo, departamento 302, edificio B, del condominio ubicado en la calle Odontología 57… Y en este documento consta que este departamento, conforme al Registro Público a la Propiedad, está a nombre de Andrés Manuel López Obrador”, dijo José Antonio Meade.

“Si yo fuese un corrupto no podría enfrentar a la mafia del poder y lo repito tengo tres principios que me guían no mentir, no robar, no traicionar al pueblo…LIGAR…Ya rebasamos el 50 por ciento, porque nos fue muy bien el debate y no hay techo, vamos a seguir creciendo... Tuve que decir esto porque es mucha la manipulación, no, mucha... Si hubo cuchareo en encuestas que se dieron a conocer hoy”, contestó López Obrador que evitó el tema de la entrega de los departamentos.

