Trump detiene plan de nuevas sanciones a Rusia por su apoyo a Siria

(POLÍTICA PARA MI).- Nuevas dudas han surgido sobre la real relación de Donald Trump con Vladimir Putin después de que el presidente rehusó aplicar nuevas sanciones a Rusia por su apoyo al gobierno de Siria.

Para los analistas, esta postura de Trump frente a Moscú demuestra además la discordia que existe entre el mandatario y su propio equipo de seguridad nacional.

EE.UU. está ‘preparado’ para atacar Siria otra vez si es necesario

Las sanciones a Rusia serían el paso siguiente al ataque aéreo liderado por Estados Unidos en Siria, como represalia por el presunto ataque con gas en la ciudad siria de Duma que mató a docenas de personas la semana pasada.

Apenas este domingo la embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, había anunciado que el gobierno impondría sanciones a las compañías rusas que ayudan a Siria con su programa de desarrollo de armas químicas.

“Verán llegar sanciones a Rusia”, dijo Haley durante una entrevista de la cadena de televisión CBS.

“El secretario (del Tesoro Steven) Mnuchin las anunciará el lunes, si es que no lo ha hecho ya”.

CONTRADICCIÓN Y AMBIVALENCIA

Sin embargo, la Casa Blanca contradijo a Haley el lunes.

Declaraciones posteriores ilustraron la ambivalencia de Trump respecto a Rusia

“Estamos considerando sanciones adicionales a Rusia y se tomará una decisión en el futuro cercano”, dijo en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Declaraciones posteriores que ofreció Sanders a los reporteros de la Casa Blanca ilustraron la ambivalencia de Trump respecto a Moscú.

“El presidente ha sido claro en que va a ser duro con Rusia, pero al mismo tiempo le gustaría tener una buena relación con ellos”, indicó la secretaria de Prensa a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Florida.

Otro funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato con el diario The New York Times dijo que Trump había decidido no seguir adelante con las sanciones.

Según el informante, Trump concluyó que eran innecesarios porque la respuesta de Moscú al ataque aéreo fue principalmente débil.