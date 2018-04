Candidatos en México prometen subir el salario mínimo

Ricardo Anaya, candidato del Frente por México prometió: “Llevar el salario mínimo al nivel de la canasta alimentaria, es decir cien pesos a precio de marzo de este año, de tal manera que estamos planteando, un objetivo para el año 2022 y un primer paso que sería el primer día de mi gobierno”.

Andrés Manuel López Obrador también habló “Vamos a fijar precios de garantía para los productos del Campo y vamos a lograr la autosuficiencia en maíz. Ya no se va a acomodar frijol en el extranjero sobre todo con los campesinos de Zacatecas, Durango y Nayarit… Van a tener apoyo para que se produzca el frijol y reciban buenos precios”

Margarita Zavala, candidata independiente apoyó pero cuestionó la iniciativa. “Yo estoy de acuerdo en aumentar el salario mínimo pero decir que hoy 100 y mañana 200 pues es realmente una enorme irresponsabilidad. Igual también esto que dice López Obrador de congelar los precios del combustible pues la verdad eso solo le va a servir a la gente que tiene carros y que además sólo va a beneficiar sobre todo a los ricos,. No solo es populista sino además expresan una enorme ignorancia porque eso no se puede hacer” .

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco señaló que nuestro país tiene que avanzar en la industria y la empresa… Se necesita una comunicación enorme entre el gobierno y los ciudadanos.

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió en Ixtapaluca con integrantes del Movimiento Antorchista donde defendió la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. “Vamos a apoyar a Meade no por ser lambiscones, no por ser interesados, no por ser barberos, no por ser servirles… No somos nada de eso… Lo vamos a apoyar porque eso es lo inteligente y eso es lo racional”, comentaron los miembros del Movimiento.