En redada a abogado de Trump, FBI buscó datos sobre pagos a mujeres

(POLÍTICA PARA MI).- Los agentes del FBI que el lunes allanaron la oficina y la casa del abogado personal de Donald Trump buscaban principalmente los documentos relacionados a los pagos que hizo a dos mujeres que dicen haber tenido una relación amorosa con el presidente.

Los investigadores también buscaban en las oficinas de Michael Cohen la información relacionada con el rol que jugó el editor del periódico The National Enquirer para silenciar a una de las mujeres, según reveló este martes el diario The New York Times.

Personas con conocimiento de la investigación dijeron al diario que la orden de búsqueda de la unidad de corrupción pública de la procuraduría federal de Manhattan incluía información sobre Karen McDougal, la exmodelo de Playboy que afirma haber tenido un romance de casi un año con Trump.

Exmodelo de Playboy también demanda para poder contar sobre Trump

American Media Inc, empresa matriz del Enquirer, cuyo director ejecutivo es amigo de Trump, pagó a McDougal $150 mil dólares.

LA TORMENTA STORMY

Los agentes también buscaron en el despacho de Cohen, documentos relacionados con la actriz de cine porno Stormy Daniels, que dice que sostuvo encuentros sexuales con el magnate mientras él ya estaba casado con Melania Trump.

Cohen reconoció que pagó, de su propio bolsillo, $130 mil dólares a Daniels como parte de un acuerdo de confidencialidad para asegurar su silencio unos días antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Trump dice que no sabía del pago de su abogado a actriz porno

Desde que se supo la noticia de la redada, el presidente Trump ha estado expresando su frustración ante la cadena de investigaciones que enfrenta actualmente, pero en especial la de Rusia que dirige el Fiscal Especial Robert Mueller.

“¡El privilegio abogado-cliente está muerto!”, dijo por Twitter, en aparente referencia al allanamiento.

Attorney–client privilege is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2018

“UNA CAZA DE BRUJA TOTAL!”, dice otro tuit del mandatario.

A TOTAL WITCH HUNT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2018

El lunes, Trump descargó una ráfaga de ataques sobre sus principales agentes del orden, quejándose de que el FBI “irrumpió” en la oficina de Cohen y la describió como una “situación vergonzosa” y un “ataque a nuestro país en un sentido verdadero”.