FBI allana oficina de abogado personal de Trump

(POLÍTICA PARA MI).- El FBI allanó este lunes la oficina del abogado personal del presidente Donald Trump y confiscó registros relacionados con varios temas, incluidos los pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels.

El allanamiento en las oficinas de Michael Cohen se produjo después de que fiscal federales en Nueva York obtuvieron una orden de búsqueda tras una referencia que recibieron del Fiscal Especial Robert Mueller.

El abogado de Cohen calificó la búsqueda como “completamente inapropiada e innecesaria”.

Abogado de Trump dice que pagó a actriz porno de su propio bolsillo

La búsqueda no parece estar directamente relacionada a la investigación de Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones y los posibles vínculos de la campaña de Trump con el Kremlin, indica el diario The New York Times.

“Hoy la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ejecutó una serie de órdenes de allanamiento y confiscó las comunicaciones privilegiadas entre mi cliente, Michael Cohen, y sus clientes”, dijo el abogado Stephen Ryan al Times.

REFERENCIAS

“Los fiscales federales me han informado que la acción de Nueva York es, en parte, una referencia de la Oficina del Fiscal Especial, Robert Mueller”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump había visto los informes de televisión de que el FBI allanó la oficina de Cohen, y que el presidente sabía sobre el ataque antes de que se conociera la noticia.

Una persona informada sobre la búsqueda le dijo al Times que uno de los temas que se investigaba era el pago de $130 mil dólares que Cohen hizo a Stephanie Clifford, conocida como la actriz porno Stormy Daniels.

El FBI también incautó correos electrónicos, documentos fiscales y registros comerciales, incluidas las comunicaciones entre Trump y Cohen, según el Times.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que no está claro si Trump ha hablado con Cohen.