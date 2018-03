Trump busca castigar inmigrantes que reciben créditos en sus impuestos

(POLÍTICA PARA MI).- El gobierno del presidente Donald Trump está considerando negarle la residencia o Green Card a inmigrantes que se benefician de ciertos créditos en sus declaraciones de impuestos.

Esas personas podrían ser catalogados de “cargas públicas” según una nueva propuesta de la administración de Trump en su afán de reducir el número de inmigrantes en el país.

Además, el gobierno buscará establecer reglas que perjudiquen las solicitudes a inmigrantes que tengan mal crédito, no manejen el idioma inglés y hasta quienes tienen condiciones médicas que no puedan costear.

Cambios propuestos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incluirían el ampliamente utilizado crédito tributario por ingreso del trabajo, así como los subsidios al seguro de salud y otros “beneficios públicos no monetarios” entre los factores que pueden determinar si el inmigrante obtiene la ciudadanía.

En el presente, solicitantes de la Green Card que reciben cualquier tipo de ayuda o beneficios sociales pueden ser rechazados por las autoridades de inmigración.

EDUCACIÓN, INGLÉS, SALUD

Según el borrador de la propuesta obtenido por el diario The Washington Post, los agentes migratorios tendrían que considerar una gama mucho más amplia de factores para determinar si los inmigrantes o sus hijos estadounidenses están utilizando los beneficios públicos o es probable que lo hagan.

El documento de 223 páginas muestra que el gobierno también busca asegurar que quienes obtienen visas o ‘green cards’ tengan altos niveles de educación, sepan inglés y sean saludables, entre otras cosas.

“Un extranjero tiene un alto riesgo de convertirse en una carga pública si tiene una condición médica y no puede mostrar evidencia de tener un seguro de salud no subsidiado,o la posibilidad de obtener un seguro de salud no subsidiado, o de otros medios no gubernamentales para pagar su tratamiento”, dice el borrador.

El propósito de esas nuevas reglas para el gobierno de Trump es asegurar que los beneficios públicos no se conviertan en un ‘incentivo’ para migrar a Estados Unidos y que los inmigrantes sean autosuficientes.