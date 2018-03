Zuckerberg promete reparar la falta de confianza en Facebook

(POLÍTICA PARA MI).- El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg se comprometió este miércoles a tomar una serie de medidas para proteger los datos de los usuarios de la red social.

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de Facebook para romper el silencio que ha guardado frente al escándalo sobre la fuga de los datos personales de más de 50 millones de usuarios, Zuckerberg se responsabilizó de lo que ocurre en su plataforma.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos, entonces no merecemos servirle a ustedes. He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir”, apuntó.

Facebook ha estado consumido en los últimos días en un serio escándalo que ha lesionado la confianza de los usuarios en la gigantesca red social, después de que se reveló que la empresa Cambridge Analytica se apoderó del perfil de millones de sus usuarios y los utilizó a favor de la campaña electoral de Donald Trump.

Se desploman acciones de Facebook por su rol en elecciones

La campaña llamada #DeleteFacebook para que los usuarios elliminen su cuenta se ha ido extendiendo rápidamente en los últimos días a través de Internet, en protesta por la fuga de datos.

En su mensaje de este miércoles, Zuckerberg prometió que trabajará duro para arreglar la “brecha de confianza” entre el gigante de las redes sociales y sus usuarios.

El ejecutivo de Silicone Valley aseguró que su compañía dará a los usuarios nuevas herramientas para ver cómo se usan y comparten sus datos, y que restringirá aún más el acceso de los desarrolladores a los datos para evitar abusos.

Desde que se reveló el escándalo, las acciones de Facebook se han desplomado en más del 13% en el mercado de valores.

Los informes sobre el uso indebido de datos de los usuarios de la red social una tormenta en círculos políticos y el llamado de legisladores en Gran Bretaña y Estados Unidos para un escrutinio renovado de Facebook

Al menos dos fiscales estatales estadounidenses han dicho que están investigando el caso.

Datos de usuarios de Facebook fueron robados para campaña de Trump

Mientras, la Comisión Federal de Comercio lanzó su propia investigación sobre Facebook y cómo la empresa Cambridge Analytica logró apoderarse del perfil personal de los millones de usuarios.

Cambridge Analytica, contratada por la campaña electoral de Trump en 2016, ha sido acusada de tomar los datos personales sin autorización.