Exmodelo de Playboy también demanda para poder contar sobre Trump

(POLÍTICA PARA MI).- Una exmodelo de Playboy que también afirma que tuvo una relación sexual con Donald Trump, presentó este martes una demanda para poder liberarse de un acuerdo legal de 2016 que la obliga al silencio sobre el romance.

Karen McDougal demandó a American Media Inc, compañía propietaria del periódico sensacionalista The National Enquirer que le pagó $150 mil dólares y cuyo presidente ejecutivo es amigo de Trump, según reveló este martes el diario The New York Times.

‘Conejita’ de Playboy revela cómo Trump oculta sus amoríos

La historia de su romance con Trump es muy similar a la de Stormy Daniels, la actriz de cine porno que también está demandando para liberarse de su propio acuerdo de silencio.

Al igual que Daniels, McDougal asegura que sostuvo una relación de varios meses con Trump en 2006, que incluía supuestos encuentros en el mismo torneo de golf de Lake Tahoe ese año, citas en el mismo hotel de Beverly Hills, y promesas de apartamentos como regalo.

Daniels recibió $130 mil dólares para que mantuviera en secreto sus encuentros con el magnate por el abogado personal del presidente, Michael Cohen.

Las dos mujeres sostienen que sus contratos son inválidos.

MULTIFACÉTICO ESFUERZO

McDougal asegura que Cohen también estuvo involucrad en las negociaciones con la empresa American Media.

El abogado de la exmodelo, Peter Stris, acusó a la compañía de llevar a cabo un “un esfuerzo multifacético para silenciar a Karen McDougal”.

“La demanda presentada hoy tiene como objetivo restaurar su derecho a su propia voz”, dijo Stris en un mensaje de correo electrónico al Times.

Actriz porno habría sido amenazada para que callara sobre Trump

“Tenemos la intención de invalidar el llamado contrato que American Media Inc. le impuso a Karen para que pueda seguir adelante con la vida privada que merece”, agregó.

La revista The New Yorker publicó un artículo el mes pasado que hace referencia a un documento de ocho páginas que McDougal escribió sobre el presunto romance.