Renuncia portavoz de ICE por “fabricaciones” de la agencia

(POLÍTICA PARA MI).- Un portavoz de la agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) renunció a su cargo porque no soportaba difundiendo “falsedades” en nombre del gobierno del presidente Donald Trump.

James Schwab dijo que su renuncia fue provocada por declaraciones falsas de ICE del pasado 27 de febrero y los ataque que lanzó el Fiscal General Jeff Sessions la semana pasada en contra de la alcaldesa de Oakland Libby Schaaf.

Schwab trabajaba en la división de ICE en la ciudad de San Francisco, donde La Migra ha realizado redadas masivas en las últimas semanas en busca de inmigrantes indocumentados.

La alcaldesa advirtió a los residentes de Oakland que era inminente una mega redada de los agentes federales dirigida contra aproximadamente mil inmigrantes.

El subdirector de ICE, Thomas Homan, dijo que la advertencia de Schaaf había ayudado a “864 criminales extranjeros y amenazas a la seguridad pública” a evadir la captura en el ataque.

Tras demandar a California la semana pasada, Sessions ofreció un discurso en Sacramento en el que fustigó a la alcaldesa, afirmando que sus acciones habían permitido que cientos escaparan y que habían puesto en riesgo a los agentes de ICE.

Tras demandar a California, el Fiscal General advierte: “No hay secesión”

“Les pedí que cambiaran la información”, dijo Schwab al diario The Chronicle, en referencia a las 864 personas a las que aludía la declaración.

“Les dije que la información era incorrecta, me pidieron que desviara, y yo no estaba de acuerdo con eso. Luego me tomé un tiempo y renuncié”, agregó.

El exfuncioario de ICE explicó que es improbable que la agencia capturara a los aproximadamente mil inmigrantes indocumentados que buscaba en el área, y que era incorrecto identificar a aquellos que no fueron detenidos como amenazas a la seguridad pública.

Alerta de alcaldesa evitó el arresto de 850 inmigrantes en California

“No tenía ganas de fabricar la verdad para defendernos de las acciones (de Schaaf), era la forma de hacerlo”, dijo Schwab. “Nunca íbamos a recoger tanta gente”.

“Decir que el 100% son delincuentes peligrosos en la calle, o que esas personas no fueron detenidas debido a las acciones de la alcaldeza, es simplemente incorrecto”, agregó.