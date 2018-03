Jared Kushner se reunirá con Peña Nieto en México

(POLÍTICA PARA MI).- El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que además es consejero de la Casa Blanca, viaja este miércoles a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana anunció además que Kushner se reunirá también con el Canciller Luis Videgaray.

Un alto funcionario del gobierno de Trump confirmó la visita y agregó que las reuniones se centrarán en los temas de seguridad, inmigración y el comercio.

Kushner, marido de Ivanka Trump, llegará a la capital mexicana en calidad de enviado especial y estará acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos.

La visita ocurre apenas una semana después de que Peña Nieto cancelara su viaje a Washington para reunirse con Trump.

El mandatario mexicano tomó la decisión después de una tensa conversación telefónica con el presidente estadounidense.

CONVERSACIÓN INCENDIARIA

Peña Nieto había planeado acudir a la Casa Blanca tentativamente para este marzo, pero la visita se suspendió luego de la llamada telefónica, que tuvo lugar el 20 de febrero de este año.

Según reportó en esa ocasión el diario The Washington Post, funcionarios de ambos países dijeron que Peña Nieto “canceló el plan después de que Trump no aceptara afirmar públicamente la posición de México de que no financiaría la construcción de un muro fronterizo”.

Los dos líderes habrían dedicado “una parte considerable” de la llamada a la discusión del muro.

Al menos un funcionario mexicano, que habló con el Post con la condición del anonimato, dijo que Trump “perdió los estribos” durante la llamada.

Los funcionarios estadounidenses describieron al presidente como “frustrado y exasperado, y dijeron que Trump creía que era irrazonable que Peña Nieto esperara que se retractara de su promesa de campaña, que complacía a la multitud, de obligar a México a pagar el muro”.