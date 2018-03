Política migratoria de Trump causa angustia a niños en escuelas

(POLÍTICA PARA MI).- Las constantes redadas y crecientes inspecciones migratorias en los centros de trabajos están ocasionando trastornos emocionales y de conducta a los niños en las escuelas primarias y secundarias del país.

Es la conclusión a la que llegó una investigación reciente del Proyecto de Derechos Civiles de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), sobre el impacto de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Según el estudio, empleados que trabajan en escuelas primarias y secundarias han estado observando un incremento del temor y la ansiedad entre los estudiantes que tienen familiares inmigrantes.

Para el informe, los investigadores de UCLA obtuvieron respuestas de más de 5,400 administradores, maestros y personal en más de 730 escuelas en 12 estados de Estados Unidos.

Dos tercios de los encuestados dijeron haber notado las consecuencias de la política migratoria de Trump en sus escuelas. Uno de cada cuatro de los administradores entrevistados dijo que era un problema “muy grande”.

Cerca del 90% indicó que han observado problemas de comportamiento o emocionales en estudiantes inmigrantes.

ALUMNOS PREOCUPADOS

En todas las regiones, el 84% de los educadores notaron que los estudiantes expresan en las clases su angustia y ansiedad ante problemas de inmigración. Más del 36% indicó que esto ocurre con mucha frecuencia o extensamente.

“Tuve una alumna que regresó el día después del “prom” y no comía ni hablaba con nadie. Finalmente, me enteré por una de sus amigas que cuando regresó a casa del baile se encontró con que su mamá había sido deportada y nunca tuvo la oportunidad de decir adiós ni nada. Ella estaba sufriendo, pero no sabía qué hacer”, contó una profesora.

Patricia Gándara, profesora de UCLA y coautora del estudio junto a Joy Ee, dijo que le preocupa que los esfuerzos legislativos en torno a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, ignoren los efectos que están teniendo las deportaciones sobre las familias.

“Nadie habla de los padres de estas personas o los padres de nuestros hijos en las escuelas K-12, [de los cuales] la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses”, indicó.

“Hasta que se modifique la aplicación de la ley de inmigración para estas personas, seguirá afectando negativamente a las escuelas”, agregó.