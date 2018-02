Cómo se ve implicado Trump en las nuevas revelaciones de la trama rusa

Washington, D.C. (Entravision) – Robert Mueller, quien investiga la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, anunció la apertura de un proceso contra 13 ciudadanos de Rusia y tres organizaciones de ese país, a las que señala de haber “apoyado a la campaña presidencial del entonces candidato Donald J Trump”.

La denuncia de Mueller sobre los ciberataques rusos contra las elecciones ha sido un golpe táctico en la investigación.

El fiscal aseguró que los acusados comenzaron en 2014 a “sembrar la discordia” en el sistema político de EEUU y, para ello, usaron identidades falsas en redes sociales para convocar movilizaciones, normalmente en apoyo de Trump y en contra de la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Entre sus actividades estuvo la creación de contenido falso en internet, la compra fraudulenta de publicidad o el hacerse pasar falsamente por activistas políticos suplantando identidades de estadounidenses.

Según Mueller, algunos de los acusados interactuaron con estadounidenses asociados con la campaña de Trump, que no identifica y que no se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados.

Sin embargo, el presidente Trump destacó en un mensaje enviado por Twitter que la operación rusa empezó “su campaña anti-EEUU en 2014, mucho antes de que yo anunciara que aspiraría a ser presidente. Los resultados no fueron afectados. La campaña de Trump no hizo nada mal – no hubo colusión”.

Tsi-tsi-ki Félix habló con Stan Veuger del “American Enterprise Institute” y Fabiola Rodriguez, analista demócrata, sobre por qué el ejecutivo está tan interesado en cambiar el curso de la indagatoria.