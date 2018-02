Acusan formalmente a gobernador de conducta sexual inapropiada

El gobernador de Missouri fue acusado formalmente este jueves tras acusaciones de conducta sexual inapropiada y chantaje.

El republicano Eric Greitens, quien admitió el mes pasado haber sostenido una relación extramarital, fue acusado en St. Louis de invasión de la privacidad, un delito grave de primer grado.

En un comunicado, negó haber cometido algún crimen y se refirió al caso como un “error personal” cometido antes de tomar posesión de su cargo.

“Como he dicho antes, cometí un error personal antes de convertirme en gobernador. No cometí un crimen. Con la decisión política decepcionante y errónea de hoy, mi confianza en nuestro sistema penal ha sido sacudida, pero no está rota. Sé que esto será corregido pronto”, dijo en un comunicado.

“La gente de Missouri merece más que una fiscal liberal irresponsable que utiliza su puesto para ganar puntos políticos. Espero los remedios legales para dar revés a esta acción. Esto no me impedirá ni por un momento hacer el importante trabajo en nombre de la gran gente de Missouri”, aseguró Greitens.

El mes pasado, KMOV publicó un reportaje donde un hombre indicaba que su ahora exesposa tuvo un romance con Greitens en 2015, que incluía grabaciones de una mujer diciendo que el político la chantajeó para que no hablase sobre la relación.

El ahora gobernador admitió el amorío pero negó el chantaje. La fiscal de circuito de St. Louis, Kimberly M. Gardner, indicó que el suceso ocurrió en marzo de 2015.

Susan Ryan, vocera de dicha fiscalía, informó que los abogados del gobernador pidieron una reunión secreta con ella antes de la acusación esta semana pues querían compartirle el “lado humano” del caso. La petición fue rechazada.

La presentación de cargos asegura que Greitens fotografió a “una persona” desnuda o semidesnuda sin su consentimiento, y que luego transmitió dicha imagen “de manera que permitía acceso a ella por medio de una computadora”.

Diversos legisladores de Missouri, incluyendo a Todd Richardson, Rob Vescovo y Elijah Haahr emitieron un comunicado donde anuncian el inicio de una investigación sobre este tema.

“Examinaremos cuidadosamente los hechos contenidos en la acusación, y responderemos la pregunta de si el gobernador puede o no liderar nuestro estado mientras el caso avanza. La gente de Missouri merece eso. Comenzaremos el proceso de encargar a un grupo de legisladores que investiguen estos cargos serios”, expusieron.