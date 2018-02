Trump tacha de mentirosa a una de sus presuntas víctimas de abuso

El presidente Trump atacó a través de Twitter a Rachel Crooks, una de las 19 mujeres que lo acusan de acoso o abuso sexual. La mujer relató que Trump la besó a la fuerza en 2006, cuando ella tenía 22 años y Trump 59.

“Una mujer que no conozco… está en la PORTADA del Washington Post de ‘Noticias Falsas’ diciendo que la besé por dos minutos en el lobby de la Torre Trump hace 12 años. ¡Nunca sucedió! ¿Quién haría algo así en un espacio público y con cámaras?”, escribió el mandatario en Twitter.

“Otra acusación falsa. ¿Por qué el Washington Post no reporta acerca de las mujeres que aceptan dinero para inventar historias sobre mí? A una le pagaron la hipoteca. Solo Fox News reportó… no encaja con la narrativa de los medios principales”, añadió en una serie de tuits publicados entre la noche del sábado y la mañana del martes.

De acuerdo con el New York Post, lo que detonó la rabia del mandatario fue un artículo reciente del Washington Post que incluía las acusaciones de Crooks y otras mujeres que alegan conducta sexual inapropiada por parte del presidente, quien ha evadido las consecuencias a pesar del movimiento #MeToo.

En la nota, la mujer de 35 años indicó que conoció a Trump en el vestíbulo del edificio que lleva su nombre, donde ella trabajaba como secretaria de otra compañía.

“Tomó mi mano y me mantuvo en mi lugar. Comenzó a besarme en una mejilla, luego la otra. Me hablaba entre besos, preguntándome de dónde era, o si quería ser modelo. No soltaba mi mano, y luego se fue directo y me besó en los labios. Se sintió como un beso largo. Todo duró como unos dos minutos, tal vez menos”, relató.

Crooks también habló sobre el momento a través de mensajes que envió a sus familiares tras el incidente. “Seguro parezco una chica tonta de la que puede aprovecharse”, le escribió esa misma tarde a su hermana, mientras que se refirió al beso y a Trump como “muy escalofriantes” días después.

“No estoy segura si he podido cambiar la opinión de alguna persona”, lamentó Crooks, cuya acusación y las de varias otras mujeres no han significado repercusión alguna para Trump y su popularidad.