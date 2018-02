‘Conejita’ de Playboy revela cómo Trump oculta sus amoríos

Una exmodelo de la revista Playboy reveló esta semana que tuvo una relación con el ahora presidente Donald Trump y dio detalles sobre la forma en que el empresario oculta sus relaciones extramaritales.

De acuerdo con el New York Times, Karen McDougal habría escrito una nota de ocho páginas, la cual fue obtenida por The New Yorker, donde describió su relación de nueve meses con Trump, iniciada en 2006. En ese entonces, el republicano ya estaba casado con Melania.

McDougal lamenta haber vendido entonces la exclusiva de su historia a American Media Inc., editorial que produce el National Enquirer, lo que no le permitió hablar antes. Se cree que recibió un pago de 150 mil dólares.

“Me siento decepcionada. Soy la que tomó (el dinero), así que también es mi culpa. Pero no entendía completamente los parámetros (de la situación)”, expresó.

Exempleados de American Media indicaron al New Yorker que el director ejecutivo de la empresa y amigo de Donald Trump, David Pecker, acostumbra “comprar” historias sin la intención de publicarlas y con el objetivo de utilizarlas a su favor. La compañía negó esta práctica.

La modelo dijo que inicialmente estaba indecisa sobre si contar su historia pero en 2016 decidió hacerlo cuando otra persona comenzó a publicar en redes sociales acerca del tema. Se puso en contacto con American Media, que mostró poco interés en el tema, pero aumentó su oferta una vez que Trump aseguró la nominación republicana a la Presidencia.

El 5 de agosto de ese año firmó un acuerdo otorgando a la editorial los derechos exclusivos para publicar sobre cualquier relación suya con cualquier hombre casado. La mitad del dinero recibido sería para los tres sujetos que negociaron el trato.

La relación entre McDougal y Trump habría iniciado en 2006, después de que se conocieran en una fiesta en la mansión Playboy. “Estaba tan nerviosa. Me atraían su inteligencia y encanto. Qué hombre tan amable. Hablamos por un par de horas y luego empezó. Nos desnudamos y tuvimos sexo”, escribió la modelo en su nota.

El amorío continuó hasta abril de 2007 y fue ella quien lo terminó, presuntamente por el sentimiento de culpa y por comentarios racistas e irrespetuosos hechos por el ahora presidente.

Cabe destacar que el abogado de Trump, Michael Cohen, admitió esta semana que pagó 130 mil dólares de su propio dinero a la actriz porno Stormy Daniels, quien presuntamente también tuvo una relación con el mandatario.